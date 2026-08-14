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Weight Loss Foods: ఉదయాన్నే ఈ రెండు కలిపి తింటే ఫుల్ ఎనర్జీ.. బరువు తగ్గడానికి కూడా బాగా పనిచేస్తాయట!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:16 PM IST

Weight Loss Foods:ఉదయాన్నే కొన్ని ఆహార పదార్థాలను సరైన కాంబినేషన్‌లో తీసుకుంటే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు, ఆకలి నియంత్రణకు సహాయపడవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఉన్న ఆహారాలను కలిపి తీసుకోవడం బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఉదయాన్నే కలిపి తినాల్సిన ఆ రెండు ఫుడ్స్ ఏవో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Morning Diet1/5

ఉదయం తినే ఆహారం

ఉదయం నానబెట్టిన బాదం, నల్ల ఎండుద్రాక్షను కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి పలు ముఖ్యమైన పోషకాలు అందుతాయి. ఫైబర్, ప్రోటీన్, విటమిన్ ఈ, ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఉండటంతో ఈ కలయికను ఆరోగ్యకరమైన ఉదయపు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా రోజును పోషకమైన ఆహారంతో ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇది సులభమైన ఎంపిక.  

Weight Loss Breakfast2/5

బాదంపప్పు

బాదంలో ఫైబర్, ప్రోటీన్, విటమిన్ ఈ, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, కాపర్, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యం, ఎముకల బలం, జీర్ణక్రియకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడతాయి. బాదంలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్ ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలిగించడంలో సహాయపడవచ్చు. దీంతో మధ్యలో అనవసరమైన స్నాక్స్ తీసుకోవాలనే కోరిక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. బాదాన్ని నానబెట్టి తినడం కొందరికి జీర్ణం కావడానికి సులభంగా అనిపించవచ్చు. అయితే నానబెట్టడం వల్ల బాదంలోని అన్ని పోషకాలు తప్పనిసరిగా ఎక్కువగా శరీరానికి అందుతాయనే విషయం మాత్రం స్పష్టంగా నిరూపించబడలేదు.

Healthy Breakfast3/5

నల్ల ఎండుద్రాక్ష

నల్ల ఎండుద్రాక్షలో సహజ చక్కెరలు, ఫైబర్, పొటాషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇందులోని ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరుకు తోడ్పడుతుంది. తగినంత నీరు తీసుకుంటూ ఎండుద్రాక్షను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు.అయితే ఎండుద్రాక్షలో సహజ చక్కెరలు, కేలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ముఖ్యంగా బరువు లేదా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించుకోవాల్సిన వారు పరిమాణంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

Energy Boosting Foods4/5

రెండూ కలిపి తింటే..

నానబెట్టిన బాదం, నల్ల ఎండుద్రాక్షను కలిపి తీసుకోవడం ద్వారా ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఖనిజాలు వంటి వివిధ పోషకాలు ఒకేసారి లభిస్తాయి. ఇది ఉదయం ఆకలి నియంత్రణకు, రోజువారీ శక్తి అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి సహాయపడవచ్చు. అయితే ఈ రెండు ఆహారాలు మాత్రమే బరువును తగ్గిస్తాయని లేదా అన్ని అనారోగ్య సమస్యలను నివారిస్తాయని చెప్పడం సరికాదు. సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం, తగిన నిద్ర కూడా అంతే ముఖ్యం.  

Morning Healthy Food5/5

 ఎలా తీసుకోవాలి?

రాత్రి ఒక చిన్న గిన్నెలో సుమారు 5 బాదం పప్పులు, 5 నల్ల ఎండుద్రాక్షలు వేసి నీటిలో నానబెట్టుకోవచ్చు. ఉదయం బాదం తొక్క తీసి ఎండుద్రాక్షతో కలిపి తినవచ్చు. అయితే వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులు, ఆహార అవసరాలను బట్టి పరిమాణం మారవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే.. నానబెట్టిన బాదం, నల్ల ఎండుద్రాక్ష మంచి పోషకాలను అందించే సులభమైన ఆహార కలయిక. అయితే దీనిని “కొవ్వును కరిగించే మంత్రం”గా కాకుండా, ఆరోగ్యకరమైన రోజువారీ ఆహారంలో ఒక భాగంగా చూడటం మంచిది.

TAGS:
Morning Healthy Food
Weight loss foods
Energy Boosting Foods
healthy breakfast
Weight Loss Breakfast

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