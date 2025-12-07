Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Eat Two Eggs Daily Amazing Benefits: గుడ్డు శాకాహారమా..? మాంసాహారమా? అనేది పక్కనపెట్టి గుడ్డను ప్రతి రోజు తినడం చాలా మంచిది. ప్రతిరోజూ గుడ్డు తినాలనేది ప్రతి వైద్యుడు చెప్పే మాట. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు మినహా అందరూ గుడ్డు తినాల్సిందే. గుడ్డు తినడంతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే.
గుడ్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ప్రోటిన్, కొవ్వు, విటమిన్లు దాగి ఉంటాయి. రోజూ రెండు ఉడికించిన గుడ్లు తింటే శరీరానికి చాలా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.

గుడ్డు తినడం ద్వారా బలమైన ఎముకలు, చురుగ్గా మెదడు పనితీరు, కంటి ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరమైన బరువు నిర్వహణ సాధ్యం.

రోజుకు 2 ఉడికించిన గుడ్లు రోజువారీ ఆహారంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుడ్డు తినడంతో అవసరమైన విటమిన్లు, ప్రోటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి అందుతాయి.   

ఫిట్‌నెస్, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునేవాళ్లు తప్పనిసరిగా గుడ్లు తినాలి. రెండు ఉడికించిన గుడ్లు దాదాపు 12 గ్రాముల అధిక-నాణ్యత ప్రోటీన్‌ను అందిస్తాయి. ఈ ప్రోటీన్ కండరాలు, బలాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

గుడ్లు తినడం బరువు నిర్వహణ, ఆరోగ్యానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. గుడ్లు సమతుల్య ఆహారంలో భాగమైతే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి గుడ్లు మంచివి. గుడ్లలో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా కూడా గుడ్లను మితంగా తినడం వల్ల మంచి కొలెస్ట్రాల్ అని పిలిచే హెచ్‌డీఎల్‌ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. 

గుడ్లలో లుటిన్, జియాక్సంతిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి వయస్సు సంబంధిత మాక్యులర్ డీజెనరేషన్ నుంచి కళ్లను రక్షిస్తాయి.

