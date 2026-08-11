/వర్షాకాలంలో పెరుగు తినడం మంచిదేనా? డాక్టర్ ఆశిష్ ఏం చెబుతున్నారంటే!

Curd In Monsoon: వాన కాలం ఎక్కువగా పెరుగు తినడం మంచిదేనా? నిజానికి ఈ సమయంలో గొంతు సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయని తినడం మానుకుంటారు. అయితే, ఈ అంశంపై సీనియర్ ఆరోగ్య నిపుణులు డాక్టర్ ఆశిష్ ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Curd In Monsoon Telugu News: వర్షాకాలం మొదలు కాగానే చాలా మంది వారి ఆహారపు అలవాట్లలో అనేక మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. చాలా మంది ఈ సమయాల్లో కొన్ని రకాల ఆహారాలు తీసుకోవడం మానుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు, దగ్గుతో పాటు గొంతు నొప్పి వస్తూ ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ సమయంలో ఎక్కువగా పెరుగు తినడానికి దూరంగా ఉంటూ ఉంటారు. అయితే, నిజంగా వర్షాకాలంలో పెరుగు తినడం మంచిది కాదా? దీనిపై సీనియర్ ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సీనియర్ క్రిటికల్ కేర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ ఆశిష్ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే ప్రతి ఒక్కరికీ జలుబు లేదా దగ్గు వస్తుందనుకోవడం కేవలం ఒక అపోహేనని అంటున్నారు.. ముఖ్యంగా ఫ్రిజ్ ఉంచిన చల్లని పెరుగును తినడం వల్ల కొందరిలో గొంతు సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని..కానీ సాధారణ తాజా పెరుగు తినడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
వర్షకాలంలో పెరుగులో శరీరానికి మేలు చేసే ప్రోబయోటిక్స్ సమృద్ధిగా పని చేస్తుందని డాక్లర్ తెలుపుతున్నారు. ఇవి జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. కడుపు సంబంధిత సమస్యలను నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక పొట్ట సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
వర్షాకాలంలో వ్యాధులు అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి.. పెరుగులోని పోషకాలు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. దీని కారణంగా వర్షకాలంలో వచ్చే అన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయని డాక్టర్ తెలుపుతున్నారు.
చల్లటి పెరుగు, చాలా రోజుల క్రితం ఫ్రిజ్లో ఉంచిన పులిసిపోయిన పెరుగు తింటే కొందరిలో గొంతు మంటతో పాటు కఫం పెరగడం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఇలాంటి పెరుగు తినక పోవడం చాలా మంచిదని డాక్టర్ తెలుపుతున్నారు..
ముఖ్యంగా సైనుసైటిస్, అలర్జీలతో పాటు త్వరగా జలుబు చేసే బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారు వర్షాకాలంలో చల్లటి పెరుగుకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన తెలిపారు.. అంతేకాకుండా నిల్వ ఉంచిన పెరుగుకు బదులుగా ఎప్పటికప్పుడు తయారుచేసుకున్న తాజా పెరుగును తినడం కూడా మంచిదని డాక్టర్ ఆశిష్ వెల్లడించారు.