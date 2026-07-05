/Ginger Daily: రోజూ అల్లం తీసుకుంటే శరీరానికి జరిగే 5 ముఖ్యమైన మార్పులు ఇవే!

Ginger Daily: ప్రతిరోజూ చిన్న ముక్క అల్లం తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాకుండా రక్తప్రసరణ, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు కలగొచ్చు. అయితే ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి? ఎవరెవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? నిపుణులు సూచించిన ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోండి.
అల్లం ప్రతి భారతీయ వంటింట్లో తప్పనిసరిగా ఉండే సహజ ఔషధం. వంటలకు రుచి, సువాసన ఇవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఇందులో ఉండే జింజెరోల్, షోగావోల్ వంటి సమ్మేళనాలు యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ పరిమిత మోతాదులో అల్లం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అనేక వ్యవస్థలకు మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అల్లం రక్తనాళాలను సడలించి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో హైబీపీ నియంత్రణకు తోడ్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించడంలో కూడా కొంతమేర సహకరించవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారికి అల్లం ఉపయోగకరమైన ఆహార పదార్థంగా భావిస్తున్నారు.
జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించే గుణం అల్లంలో ఉంటుంది. దీంతో అజీర్తి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది. ఆకలి పెరగడంలో కూడా అల్లం ఉపయోగపడుతుంది. భోజనం తర్వాత చిన్న ముక్క అల్లం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.
కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మోకాళ్ల నొప్పి, వెన్నునొప్పి వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి అల్లం ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చు. ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలోని వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి, మైగ్రేన్ వంటి సమస్యల సమయంలో కూడా అల్లం ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.
రోజుకు 2 నుంచి 5 గ్రాముల అల్లం తీసుకోవడం చాలామందికి సరిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు, గుండెల్లో మంట వంటి ఇబ్బందులు రావచ్చు. రక్తాన్ని పలుచబెట్టే మందులు వాడేవారు లేదా గర్భిణీలు ప్రతిరోజూ అల్లం తీసుకునే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామంతో పాటు అల్లాన్ని పరిమితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మరింత మేలు కలుగుతుంది.