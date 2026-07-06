Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jaggery Benefits: ఉదయాన్నే బెల్లం-శనగలు తింటే శరీరానికి సూపర్ బెనిఫిట్స్!

Jaggery Benefits: ఉదయాన్నే బెల్లం-శనగలు తింటే శరీరానికి సూపర్ బెనిఫిట్స్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:23 PM IST

Jaggery Benefits:బెల్లం, వేయించిన శనగలు కలిసి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి శక్తి, ప్రోటీన్, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు అందుతాయి. అయితే మధుమేహం ఉన్నవారు బెల్లాన్ని పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Blood Sugar Control1/6

బెల్లం ప్రయోజనాలు

బెల్లం, వేయించిన శనగలు పోషకాలతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన కాంబినేషన్. అయితే మధుమేహం ఉన్నవారు బెల్లాన్ని పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

Healthy Morning Snack2/6

శరీరానికి రోజంతా శక్తి

ఉదయం బెల్లం, వేయించిన శనగలు కలిసి తింటే శరీరానికి వెంటనే శక్తి అందుతుంది. బెల్లంలోని సహజ చక్కెరలు తక్షణ ఎనర్జీ ఇవ్వగా, శనగల్లోని ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువసేపు శక్తిని నిల్వ ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.  

Roasted Chickpeas3/6

జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి గట్ ఆరోగ్యం

వేయించిన శనగల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. బెల్లం జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించి గట్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో తోడ్పడుతుంది.  

Jaggery Benefits4/6

బరువు నియంత్రణకు మేలు

శనగల్లోని ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చేస్తాయి. దీంతో జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక తగ్గి బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాయామం చేసే వారికి ఇది మంచి హెల్తీ స్నాక్‌గా పరిగణించబడుతుంది.  

Roasted Chana5/6

రక్తహీనత, షుగర్ నియంత్రణకు తోడ్పాటు

బెల్లంలో ఐరన్, శనగల్లో ఐరన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఉండటం వల్ల రక్తహీనత ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. మధుమేహం ఉన్నవారు కూడా వైద్యుల సలహా మేరకు పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవచ్చు. రోజుకు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్కతో పాటు ఒక గుప్పెడు వేయించిన శనగలు తీసుకోవడం సరిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

Jaggery6/6

శనగల ప్రయోజనాలు

గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ ఆరోగ్య అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే లేదా డైట్‌లో మార్పులు చేయాలనుకుంటే వైద్యులు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.

TAGS:
Jaggery
roasted chana
Jaggery Benefits
Roasted Chickpeas
Healthy Morning Snack

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పతనమవుతున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. ఆవిరైతున్న ఇన్వెస్టర్ల లాభాలు..!!
High53 min ago
2
Ameer Log1 hr ago
3
Varahi Navaratri 20261 hr ago
4
brs party1 hr ago
5
MS Dhoni1 hr ago