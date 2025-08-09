English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Eating Tips: స్లో ఈటింగ్ vs స్పీడ్ ఈటింగ్.. ఆహారం ఎలా తింటే ఆరోగ్యానికి బెస్ట్

​​Digestive Benefits: ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్ లో చాలా మంది టైమ్ లేదంటూ ఫుడ్ స్పీడ్ గా లాగించేస్తూ ఉంటారు. కానీ మన పెద్దవాళ్ళు నిదానం గా తినమని చెపుతూ ఉంటారు. అసలు ఫుడ్ స్పీడ్ గా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదా? స్లో గా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదా అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
ఈ రోజుల్లో ఉన్న బిజీ జీవితంలో చాలామంది ఆహారాన్ని తొందరగా తినేస్తున్నారు. కానీ ఆహారాన్ని వేగంగా తినడం కంటే నిదానంగా తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పవచ్చు. నిదానంగా తినడం వల్ల ఆహారాన్ని బాగా నమలడానికి సమయం దొరుకుతుంది.   

దీనివల్ల ఆహారం నోటిలోనే జీర్ణం కావడం మొదలవుతుంది. ఇలా తినడం వల్ల ఆహారం పేగులకు చేరినప్పుడు సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు సరిగ్గా అందుతాయి. వేగంగా తినడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్, ఉబ్బరం, తేనుపులు వంటి సమస్యలు రావచ్చు.   

నిదానంగా తినేవారికి ఇలాంటి ఇబ్బందులు తక్కువ. ఆహారం స్లోగా నమలడం వల్ల మెదడుకు సరైన సంకేతాలు అందుతాయి. సాధారణంగా మెదడుకు సిగ్నల్స్ చేరడానికి 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అందుకే నిదానంగా తినడం వల్ల అతిగా తినడం తగ్గుతుంది. 

వేగంగా తినేవారు మెదడు సిగ్నల్ ఇచ్చేలోపే ఎక్కువ ఆహారం తినేస్తారు. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వేగంగా తినడం వల్ల కడుపు నిండిపోయి, అన్నవాహికలో ఎసిడిటీ సమస్య తలెత్తవచ్చు. నిదానంగా తినడం ఈ సమస్యను నివారిస్తుంది. పరిశోధనల ప్రకారం నిదానంగా తినేవారిలో షుగర్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. వారి జీర్ణ వ్యవస్థ బాగా పనిచేస్తుంది.   

నిదానంగా తినడం వల్ల మెదడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పేగులకు సరైన సంకేతాలు అందడం వల్ల ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగవడంతో పాటు శరీరం కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది.

