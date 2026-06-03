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Soaked Rice: అమ్మమ్మలు రోజూ తినే ఈ ఆహారం.. గట్ హెల్త్‌కు ఎందుకు బెస్ట్ తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:14 PM IST

Soaked Rice:ఆధునిక జీవనశైలిలో ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్‌లకు అలవాటు పడుతున్న ప్రజలు ఇప్పుడు మళ్లీ సంప్రదాయ ఆహారాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. అలాంటి పాతకాలపు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాల్లో చద్దన్నం ఒకటి. ఒకప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఉదయపు ఆహారంగా తీసుకునే ఈ వంటకం ఇప్పుడు మరోసారి ఆరోగ్య నిపుణుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రుచితో పాటు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉండటంతో చద్దన్నం ప్రస్తుతం సూపర్ ఫుడ్‌గా గుర్తింపు పొందుతోంది.

 

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సంప్రదాయ ఆహారం

చద్దన్నం తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం. ముందురోజు మిగిలిన అన్నంలో నీరు లేదా మజ్జిగ పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయం అందులో ఉప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర కలిపి తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇష్టపడేవారు కొద్దిగా పెరుగు కూడా జోడించుకోవచ్చు.

 

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ప్రోబయోటిక్స్

చద్దన్నం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేయడమే. రాత్రంతా నానబెట్టిన అన్నంలో సహజంగా ప్రోబయోటిక్స్ ఏర్పడతాయి. ఇవి కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. దీంతో జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

 

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గట్ హెల్త్

వేసవికాలంలో చద్దన్నం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది. అధిక వేడి కారణంగా వచ్చే అలసట, నీరసం, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అందుకే పూర్వం రైతులు పొలాలకు వెళ్లే ముందు చద్దన్నం తినే అలవాటు ఉండేది.

 

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వేసవి ఆహారం

అంతేకాకుండా చద్దన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ఖనిజాలు, కొన్ని ముఖ్యమైన విటమిన్లు లభిస్తాయి. ఇవి శరీరానికి తగిన శక్తిని అందించి రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. ఉదయం అల్పాహారంగా తీసుకుంటే ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

 

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ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్‌ఫాస్ట్

పాతకాలంలో సాధారణ ఆహారంగా భావించిన చద్దన్నం, ఇప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కోరుకునే వారికి మంచి ఎంపికగా మారింది. రుచిని, ఆరోగ్యాన్ని ఒకేసారి అందించే ఈ సంప్రదాయ వంటకాన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

గమనిక: ఈ కథనం సాధారణ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వైద్యులు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

TAGS:
Chaddannam Benefits
Fermented Rice Benefits
traditional breakfast
ProBiotic food
Gut Health
Summer Foods
Healthy Breakfast Ideas

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