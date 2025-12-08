Eclipse: 2026 సంవత్సరంలో 4 గ్రహణాలు.. మనదేశంలో సూర్యచంద్ర గ్రహణాలు ఎప్పుడంటే?

Eclipse 2026 Dates: మనదేశంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ప్రతి ఏడాది సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తాయి. అయితే 2026 లో మొత్తం గా నాలుగు సూర్యచంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఎప్పుడు రానున్నాయి? ఏ నెలలో అవి సంభవిస్తాయో తెలుసుకుందాం.. మన దేశంపై ఈ సూర్య చంద్ర గ్రహణాల ప్రభావం ఉంటుందా? అది ఎప్పుడు ఆ పూర్తి సమాచారం తేదీలు తెలుసుకుందాం
సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు అంటేనే మనదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ప్రధానంగా కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉంటారు. 2026 లో మొత్తంగా నాలుగు సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక ఫిబ్రవరి లోనే 17వ తేదీ 2026న మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అది మంగళవారం రోజు రానుంది. అయితే మన దేశంలో ఇది కనిపించదు. ప్రధానంగా అంటార్కిటికా, దక్షిణాఫ్రికా, అర్జెంటీనాలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
ఇక సూర్యగ్రహణం అంటే ప్రధానంగా ఇది అమావాస్య రోజు ఏర్పడుతుంది. అమావాస్య మంగళవారం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఇది కంకణాకార సూర్యగ్రహణంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఆకాశంలో సూర్యుడు చుట్టూ ఇది మండుతున్న వలయంలో కనిపిస్తుంది. దీన్నే రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ఆ తర్వాత రెండో సూర్యగ్రహణం 2026 ఆగస్టు 12వ తేదీ సంభవిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటే ఇది కూడా మన దేశంలో కనిపించదు. రష్యా, పోర్చుగల్, స్పెయిన్, ఐల్యాండ్ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ గ్రహణం రాత్రిపూట సంభవిస్తుంది అందుకే మన దేశంలో కనిపించదు.
ఇక మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3వ తేదీ ఏర్పడనుంది. ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, ఉత్తర అమెరికాలో పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అవుతుంది. ఇది కూడా మంగళవారం రానుంది ఇది భారత్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. సాయంత్రం 6: 26 గంటల నుంచి 6:46 గంటల వరకు మొత్తం 20 నిమిషాలు ఉంటుంది.
ఇక రెండో చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28వ తేదీన సంభవిస్తుంది. ఇది మన భారత్లో కనిపించదు. యూరప్ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది. చంద్రుడు, సూర్యుడు భూమి మధ్య నేరుగా ప్రయాణించడం వల్ల ఈ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. భూమికి వచ్చే సూర్య రష్మిని అడ్డంగా వస్తాడు కాబట్టి సూర్యగ్రహణం అమావాస్య సమయంలో ఇది సంభవిస్తుంది. ఇక చంద్రగ్రహణం విషయానికి వస్తే భూమి సూర్యుడు చంద్రుల మధ్య నేరుగా వెళ్లినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది. ఇది పౌర్ణమి రోజు జరుగుతుంది.