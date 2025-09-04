Cricketer Shikhar Dhawan: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్కు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్తో సంబంధం ఉన్న కేసులో ఆయనను విచారించనున్నారు.
టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్కు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసుకు సంబంధించి ఆయన్ను విచారించనుంది. మనీలాండరింగ్ కు సంబంధించి ధావన్ను ఈడీ అధికారులు విచారించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
శిఖర్ ధావన్ 1xBet అనే చట్టవిరుద్ధ బెట్టింగ్ యాప్కు ప్రమోషనల్ ఎండార్స్మెంట్ ఇచ్చినట్లు ఈడీ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద శిఖర్ ధావన్ను ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు.
అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్లకు సంబంధించిన కేసులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్.. చాలా మంది వ్యక్తులను, పెట్టుబడిదారులను కోట్లలో మోసం చేయడంతో పాటు భారీ మొత్తంలో పన్ను ఎగవేసినట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నిషేదిత బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేసిన కారణంగా.. ఇప్పటికే మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా, టాలీవుడ్ నటులు.. రానా దగ్గుబాటి, విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాశ్ రాజ్ వంటి ప్రముఖులు ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు.