PM Vidya Lakshmi: ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే రూ. 10లక్షల లోన్.. ఈ స్కీములో చేరితే హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు..!!

Written ByBhoomi
Published: May 14, 2026, 12:15 PM IST|Updated: May 14, 2026, 02:09 PM IST

PM Vidya Lakshmi: దేశంలో మట్టిలో మాణిక్యాలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ప్రతిభా ఉన్నా.. చదువుకునేందుకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెద్ద అడ్డంకిగా మారడటంతో చదువుకు దూరమవుతున్న ఎంతో మంది అభాగ్య విద్యార్థులు ఉన్నారు. అలాంటి విద్యార్థులు చదువుకు దూరం అవ్వకూడదన్న లక్ష్యంతో కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన పీఎం విద్యాలక్ష్మీ పోర్టల్ రికార్డు స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకుంది. 2025 ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభం అయిన ఈ పోర్టల్ కేవలం ఏడాదిలోనే 3.31 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అందిస్తూ వారిని ఉన్నత విద్యకు చేరువ చేసింది. 

331,089 Loans Sanctioned1/5

కేంద్ర విద్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన గణాంకాల ప్రకారం.. ఈ పోర్టల్ ద్వారా మొదటి ఏడాదిలో మొత్తం 6,51,974 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అందులో 3,31,089 లోన్స్ మంజూరు అయ్యాయి. అంటే దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి విద్యార్థిలో ఒకరికి లోన్ మంజూరు అయ్యింది. కాగా మొత్తం కోర్సు వ్యవధికోసం  ప్రభుత్వం రూ. 35,939,69 కోట్లు మంజూరు చేసింది. కేవలం మొదటి ఏడాది కోర్సు ఫీజుల కోసం 7,229.4 కోట్లను రిలీజ్  చేసింది. 

The loan approval time is now 8 days2/5

అయితే గతంలో ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకోవాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేంది. కానీ పీఎం విద్య లక్ష్మీ పోర్టల్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కష్టాలన్నీ తీరాయి. కేవలం రెండు పేజీల దరఖాస్తు ఫార్మాట్ , సింగిల్ విండో ప్లాట్ ఫారమ్ గా ఇది పనిచేస్తోందని తెలిపింది. ప్రభుత్వ రంగ ప్రైవేట్, గ్రామీణ, సహకార, బ్యాంకులతో కలిపి మొత్తం 72 బ్యాంకుల నెట్ వర్క్ ఈ పోర్టల్ తో అనుసంధానమైంది. గతంలో వారాల తరబడి పట్టి ఈలోన్ అప్రూవల్ సమయం ఇప్పుడు 8 రోజుల కంటే తక్కువగా తగ్గింది. 

National Institutional Ranking Framework3/5

నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూటషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అగ్రశ్రేణి సంస్థల్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న విద్యార్థులకు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే లోన్స్ అందిస్తున్నారు. వార్షిక ఆదాయం 8లక్షల లోపు ఉన్న కుటుంబాల విద్యార్థులకు కూడా 10లక్షల వరకు రుణాలు తీసుకునే వారిపై 3శాతం వడ్డీ ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. ఈ బెనిఫిట్స్ ఇతర స్కీముల పరిధిలోకి రాని సుమారు లక్షల మంది విద్యార్థులకు అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 

Degree, Engineering, Medicine, Architecture, Chartered Accountancy4/5

ఈ స్కీములో చేరాలంటే డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఆర్టి టెక్చర్, చార్టర్డ్ అకౌంట్స్, మేనేజ్ మెంట్ కోర్సులు, ఎంఎస్, ఐఐటీ, విమానయాన వంటి కోర్సుల్లో చేరే విద్యార్థులకు ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనుకునేవారు కూడా ఈ స్కీముకు అర్హులవుతారు

PM Vidyalakshmi Official Website5/5

ఈ స్కీముకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ముందుగా పీఎం విద్యాలక్ష్మీ అధికారిక వెబ్ సైట్ కు వెళ్లి.. మీ పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ, అడ్రాస్ తో సహా మరిన్ని వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ స్కీముకు అప్లయ్ చేసుకునేందుకు ఎలాంటి గడువు తేదీ లేదు. ఒక విద్యార్థి ఒకసారి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 

వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

