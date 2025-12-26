Employee Enrollment Scheme-2025: ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా ఎంప్లాయీ ఎన్రోల్మెంట్ స్కీమ్ – 2025 అనే కొత్త స్కీమును తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా గతంలో వివిధ కారణాల వల్ల ఈపీఎఫ్ పరిధి నుంచి తప్పిపోయిన ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది. ముఖ్యంగా యజమానుల నిర్లక్ష్యం, అవగాహన లోపం లేదా పరిపాలనా కారణాల వల్ల ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాల్లో నమోదు కాని కార్మికులను మళ్లీ సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది.
ఈ పథకం కింద.. జూలై 2017 నుంచి అక్టోబర్ 2025 మధ్య కాలంలో ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ EPF ప్రయోజనాలు పొందని అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులను యజమానులు తిరిగి నమోదు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం యజమానులకు ఆరు నెలల ప్రత్యేక సమయాన్ని కల్పించింది. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని సంస్థలు తమ గత లోపాలను సరిదిద్దుకోవచ్చు.
కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. EPF అనేది కేవలం పొదుపు పథకం మాత్రమే కాకుండా ఉద్యోగుల వృద్ధాప్య భద్రతకు కీలకమైన ఆధారమని చెప్పాలి. అలాంటి ముఖ్యమైన ప్రయోజనం నుంచి లక్షలాది మంది కార్మికులు దూరమవ్వడం ఆందోళనకర విషయమని పేర్కొంది. అందుకే ఈ ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు వివరించింది.
EES-2025లో భాగంగా EPFO యజమానుల కోసం ఒక ప్రత్యేక గోల్డెన్ విండో ను తెరిచింది. ఈ ఆరు నెలల వ్యవధిలో.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థలు తమ వద్ద పనిచేసి EPF ప్రయోజనాలకు దూరమైన ఉద్యోగులను ఎలాంటి చట్టపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా నమోదు చేయవచ్చు. ఇది సంస్థలకు ఒక రకమైన క్షమాభిక్ష అవకాశంలా పనిచేస్తుంది. గతంలో జరిగిన తప్పులను సరిదిద్దుకుని, ఉద్యోగులకు హక్కుగా రావాల్సిన సామాజిక భద్రతను కల్పించవచ్చు.
ఈ పథకం కింద యజమానులపై ఆర్థిక భారం తగ్గించేలా EPFO కీలక వెసులుబాటును కల్పించింది. లోపాలను సరిదిద్దుకున్నందుకు కేవలం రూ. 100 జరిమానా మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఉద్యోగి వంతు చందాను కోతపెట్టని సందర్భాల్లో.. యజమాని తన వంతు చందా, సెక్షన్ 7Q కింద వడ్డీ పరిపాలనా ఛార్జీలను మాత్రమే జమ చేస్తే సరిపోతుంది. గత కాలానికి సంబంధించిన ఉద్యోగి వంతు చందాను చెల్లించాల్సిన బాధ్యత నుంచి సంస్థలకు మినహాయింపు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ పథకం మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.
EES-2025 ద్వారా ఉద్యోగులు తిరిగి EPF పరిధిలోకి రావడమే కాకుండా..సంస్థలు కూడా ఎలాంటి పెద్ద శిక్షలు లేకుండా తమ బాధ్యతలను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం లభించనుంది.