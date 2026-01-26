English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Eesha rebba: అతనితో సీక్రెట్ గా డేటింగ్ లో ఉన్నా.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన ఈషా రెబ్బా..

Eesha rebba: అతనితో సీక్రెట్ గా డేటింగ్ లో ఉన్నా.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన ఈషా రెబ్బా..

Eesha rebba in Om Shanti shani shantihi movie promotion: తన కొత్త మూవీ ప్రమోషన్లలో నటి ఈషారెబ్బా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా కొన్నిరోజులుగా తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బల మధ్య డేటింగ్ నడుస్తున్నట్లు వార్తలు జోరందుకున్న తరుణంలో ఈషా చేసిన కామెంట్స్ కొత్త చర్చకు తెరలేపాయి.
 
1 /6

సెలబ్రీటీల గురించి తరచుగా రూమర్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతునే ఉంటాయి. ఎవరితో అయిన కొంచెం క్లోజ్ గా కన్పిస్తే వెంటనే వారి మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఉందని రూమర్స్ వైరల్ చేస్తుంటారు . పెళ్లి, ప్రెగ్నెన్సీ, డైవర్స్ విషయాల్లో ఇలా సెలబ్రీటీలను, రాజకీయా నేతలను ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు తెగ వేధిస్తుంటారు. 

2 /6

ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ నటి ఈషా రెబ్బా,నటుడు తరుణ్ భాస్కర్  మధ్య కొన్నిరోజులుగా ఏదో నడుస్తుందని వార్తలునెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనికి బలం చేకూర్చేలా వీరు ఎక్కడకు వెళ్లిన జంటగా వెళ్తున్నారు. తొందరలోనే వీరు పెళ్లితో  ఒక్కటి కానున్నారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.

3 /6

ఈ నేపథ్యంలో  'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' మూవీ ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్న ఈషారెబ్బా చేసిన కామెంట్స్ తెగ ఆసక్తిని రెకెత్తిస్తున్నాయి. దీంతో  సోషల్ మీడియా రూమర్స్ నిజమైనయని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అసలు మ్యాటర్ కి వస్తే..  'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః'ప్రమోన్ లలో ఈషారెబ్బా పాల్గొన్నారు. ఇది మలయాళం జయ జయ జయ జయహే. మూవీ రీమేక్. 

4 /6

అయితే.. ఇది అస్సలు రీమేక్ లా లేదని నటి చెప్పింది. గోదావరియాసలో భలేగా స్టోరీ ఉందని చెప్పుకొచ్చింది. అన్నిరకాల ఆడియన్స్ లకు కనెక్ట్ అవుతుందని అన్నారు. మూవీ చూస్తున్నప్పుడు రీమేక్ అనే ఫీలింగ్ రాదన్నారు. శాంతి క్యారెక్టర్ తనకు చాలా నచ్చిందని, ఛాలెంజింగ్ గా చేశానన్నారు.

5 /6

మరోవైపు ట్రైలర్ లోచెంప దెబ్బలు అనే అంశంపై మాట్లాడారు. తనకుయాక్షన్ మూవీస్ ఇష్టమని, ఇందులో చెంపదెబ్బలు నిజంగానే తిన్నట్లు చెప్పారు. తన కళ్లలోనుంచి నిజంగా నీళ్లు వచ్చాయన్నారు. ఇక తరుణ్ కి కూడా దెబ్బలు తగిలాయన్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ తో చేయడం చాలా నచ్చిందన్నారు.ఆయన దర్శకుడు,నటుడు కావడం వల్ల మరింత అనుకున్నట్లు సీన్స్ రావడం కోసం కష్టపడ్డామన్నారు. అయితే, ఈషా రెబ్బా మాట్లాడుతూ.. తాను ఒక వ్యక్తితో డేటింగ్ లో ఉన్నానని బాంబు పేల్చారు. కానీ, అది స్టార్టింగ్  దశలోనే ఉందని చెప్పారు. అయితే.. అతనెవరో మాత్రం చెప్పకుండా సస్పెన్స్ లో పెట్టారు.   

6 /6

ఇంకా ఈ కామెంట్స్ వైరల్ కావడంతో అతను తరుణ్ భాస్కర్ అయ్యుంటాడని నెటిజన్లు తెగ పండగ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఈషా రెబ్బా తన డేటింగ్ ఫైనల్ గా హింట్ ఇవ్వడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' ఈ నెల 30న విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న విషయం తెలిసిందే.  

Eesha Rebba tarun bhaskar Tollywood Om shanti shanti shantihi Eesha rebba and tarun dating Eesha rebba dating rumours Eesha rebba movie promotion eesha rebba and tarun bhaskar relationship

Next Gallery

Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?