Girls Beauty Tips: కొవ్వు వల్ల వచ్చిన స్ట్రెచ్ మార్కులు ఇబ్బందిగా మారాయా .. అయితే ఇది ట్రై చేసి చూడండి

How To Get Rid Of Stretch Marks
చాలామంది అమ్మాయిలకు ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల లేదా అధికంగా కొవ్వు ఉండటం వల్ల వచ్చే స్ట్రెచ్ మార్కులు ఎంతో ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చీర కట్టుకునేటప్పుడు.. ఈ స్ట్రెచ్ మార్కులు కనిపించడం వల్ల ఎంతోమంది వీటిని కవర్ చేయటానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు
ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర కొవ్వు అధికంగా పెరగడం వల్ల అవి కాస్త స్ట్రెచ్ మార్క్ రూపంలో శరీరంపై కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చాలామంది వీటితో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు.
ముఖ్యంగా చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఎంతోమందికి ఈ మార్కులు కనిపించడం ద్వారా నానా పాట్లు పడుతూ ఉంటారు. మరి ఈ మార్కుల పోగొట్టుకోవడానికి ఏమి చేయాలో తెలుసా.
ఈ మార్కుల పోవాలి అంటే.. ఆ మార్కులు ఉండే దగ్గర గోరు వెచ్చటి కొబ్బరి నూనె పోస్టు రావడం వల్ల. అవి ఎక్కువగా కనిపివ్వకుండా అలానే అవి వేరే భాగాలకు స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అయితే కేవలం కొబ్బరి నూనె పోయడం వల్ల ఈ స్ట్రెచ్ మార్కులు మొత్తం పోవు.
వీటి కోసం డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది. అంతేకాకుండా ఆహారా అలవాట్లల్లో కూడా మార్పులు తీసుకోరావడం ద్వారానే ఇవి తగ్గుతాయి.
నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం, అలానే విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, జింక్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ తినడం ద్వారా స్ట్రెచ్ మార్కులు తొలగటమే కాకుండా కొత్తవి రాకుండా ఉంటాయి.