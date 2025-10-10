Tips: బట్టలపై ఉన్న పసుపు మరకలు పోవట్లేదా..? ఈ చిన్న చిట్కాలు ట్రై చేయండి.. మీ బట్టలు మెరిసిపోతాయి..!

Yellow Stains On Clothes: పండుగల సమయంలో చాలా మంది పూజకు మరియు కాళ్లకు రాసుకోవడానికి పసుపును వాడతారు. దీంతో పసుపు మరకలు మన బట్టలపై అంటుకుంటాయి. ఎంత ఉతికిన సరే ఆ మరకలు పోవు. అయితే ఈ చిన్న చిట్కాలతో దుస్తులపై పసుపు మరకలను తొలగించవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బ్రష్తో శుభ్రం చేయడం: పండుగల సమయంలో దుస్తులపై పసుపు మరకలు అంటుకోవడం సహజం. ఈ మరకలను సులభంగా తొలగించడానికి.. ముందుగా మరక ఉన్న బట్టను నీటితో తడపకుండా బ్రష్తో శుభ్రం చేయండి. పసుపు అంటుకున్న ప్రదేశంలో బ్రష్ను ఉపయోగించి రుద్దండి. ఇలా చేయడం వల్ల మరక తొలగిపోతుంది.
డిటర్జెంట్ ఉపయోగం: బట్టల మరకపై 4 నుండి 5 చుక్కల లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేయండి. మీ చేతి వేళ్లతో లేదా మృదువైన బ్రష్తో ఆ ప్రదేశాన్ని సున్నితంగా రుద్దండి. దీని వల్ల పసుపు మరక తొలగిపోతుంది.
నిమ్మరసం ఉపయోగం: పసుపు మరకపై నేరుగా నిమ్మరసం పిండండి. దానిని 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయండి.. ఆ తర్వాత బ్రష్తో లేదా మీ చేతితో రుద్దండి. ఇలా చేస్తే సమర్థవంతంగా మరక పోతుంది.
బేకింగ్ సోడా పేస్ట్: ముందుగా బేకింగ్ సోడాను కొద్దిగా తీసుకొని నీటితో కలిపి పేస్ట్లా తయారు చేయండి. ఈ పేస్ట్ను మరకపై పూసి, కొద్దిసేపు ఉంచిన తర్వాత బ్రష్తో రుద్దండి. దీని వల్ల పసుపు మరక తొలగిపోతుంది.
ఎండలో ఆరబెట్టడం: పసుపు మరకలు ఎండ వల్ల కూడా తొలగిపోతాయి. కాబట్టి ఉతికిన బట్టలను ఎండలో ఆరబెట్టండి. సూర్యకాంతి మరకలను సహజంగా పోగొడుతుంది.