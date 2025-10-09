Reduce belly Fat: డైలీ పడుకునే ముందు రెండు చెంచాలు ఇది తాగితే.. వారంలో 5 కేజీలు తగ్గడం పక్కా.!.

Belly Fat reduce tips: చాలా మంది ఇటీవల మారిపోయిన జీవన శైలీ వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్, అధిక బరువుతో తెగ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్నిసార్లు దీని వల్ల ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో కిచెన్ లో ఉండే కొన్ని పదార్థాలను తింటే.. బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యల నుంచి వెంటనే ఉపశమనం పొందవచ్చు.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది అధిక బరువు, బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా మారిపోయిన జీవన శైలీ, జీవ గడియారం మారిపోవడం వల్ల శరీరంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. తినాల్సిన టైమ్కు పడుకొవడం, పడుకొనే సమయాల్లో తినడం వంటివి చేస్తున్నారు.
కొంత మంది అయితే విపరీతంగా ఆయిలీ ఫుడ్ లు, జంక్ ఫుడ్ ను తింటున్నారు. దీంతో వీరు బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వంద మందిలో 70 శాతం వరకు బెల్లీ ఫ్యాట్ తో పాటు, అధిక బరువు సమసయల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనితో బీపీలు, గుండెపోటులు, షుగర్ వంటి సమస్యల్ని కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు.
అంతే కాకుండా.. దీని వల్ల వారి పనులు కూడా సరిగ్గా చేసుకొలేక, వైవాహిక జీవితంలోకూడా అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.ఈ క్రమంలో నిపుణుల ప్రకారం కిచెన్ లో ఉండే కొన్నిపదార్ధాల్ని తినడం వల్ల నేచురల్ గా బెల్లీ ఫ్యాట్, అధిక బరువుల సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ను పొందవచ్చు.
ప్రతిరోజు రాత్రిపూట కొన్ని నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలి. తిన్న వెంటనే వజ్రాసనంలో కూర్చొవాలి. అంతే కాకుండా..డైలీ రాత్రిపూట చెంచాడు గొరు వెచ్చనినీళ్లను తీసుకొవాలి. దీనిలో తేనె, రెండు లవంగాలు, కొంచెం జీలకర్ర వేయాలి. దీన్ని చక్కగా కలిపి రెండు స్పూన్ లు డైలీ తాగాలి.
అంతేకాకుండా.. తేనెలో మిరియాలు, నిమ్మకాయ రసంతో కల్పి రెండు స్పూన్ లు రోజు రాత్రి బెడ్ టైమ్ లో తాగాలి. ఇలా డైలీ చేస్తుంటే.. ఒక వారంలో మీ బరువు దాదాపుగా 5 కేజీల వరకు తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా క్రమ క్రమంగా శరీరంలో మార్పులు కూడా వస్తాయి.
ముఖ్యంగా బెల్లి ఫ్యాట్ తో బాధపడేవారు ఈ సింపుల్ కిచెన్ రెమిడీలను పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ( ఇది సోషల్ మీడియా ఆధారంగా రాయబడింది. జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు.)