English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Small Pocket: జీన్స్‌కు ఈ చిన్న ప్యాకెట్ గమనించారా? ఇది ఎందుకు ఉంటుందో 99 శాతం మందికి తెలియదు!

Small Pocket: జీన్స్‌కు ఈ చిన్న ప్యాకెట్ గమనించారా? ఇది ఎందుకు ఉంటుందో 99 శాతం మందికి తెలియదు!

Jeans Small Pocket Fact: చాలామందికి కుడి వైపు జీన్స్ ప్యాంటుకు చిన్న ప్యాకెట్ ఎందుకు ఉంటుందో? ఇప్పటివరకు తెలీదు. నిజానికి ఈ ప్యాకెట్ ఉండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ చిన్న ప్యాకెట్ లింకులు 19వ శతాబ్దం వరకు ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే, అలాగే దీని చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిందే.

Jeans Small Pocket Fact Telugu: చాలామంది జీన్స్ వేసుకోవడం అంటే ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా నేటి యువత కాటన్ పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువగా జీన్స్ ప్యాంట్‌సే ధరిస్తూ ఉన్నారు. పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలు కూడా ఈ ప్యాంట్లను ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నారని సమాచారం. చాలామంది ఎక్కువ ప్యాకెట్స్ కలిగిన జీన్ ప్యాంట్స్‌ను వేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ఇవి మంచి లుక్కుని అందించడమే కాకుండా.. చాలా కంఫర్ట్‌గా ఉంటాయి. అయితే జీన్స్ కుడి వైపున ఉండే ప్యాకెట్స్‌లో ఓ చిన్న ప్యాకెట్ ఎందుకు ఉంటుందో మీకు తెలుసా? 
1 /5

చాలామంది ప్రతిరోజూ జీన్స్ పాంట్స్ వేసుకునే వారు ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే జీన్స్ షార్ట్స్ కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా దాని కుడి వైపులో ఉండే చిన్న ప్యాకెట్ దేనికి వినియోగిస్తారని? Googleలో సెర్చ్ చేశారా? ఇప్పటివరకు 99 శాతం మందికి ఆ ప్యాకెట్ దేనికి వినియోగిస్తారో తెలియదు.   

2 /5

ఈ చిన్న ప్యాకెట్‌కు సంబంధించిన చరిత్ర 19వ శతాబ్దానికి సంబంధించింది. కుడి వైపులో ఉండే ఈ చిన్న ప్యాకెట్‌కు పెద్ద చరిత్ర ఉంది. 19వ శతాబ్దంలో లెవీ స్ట్రాస్ కార్మిక వర్గానికి మంచి మన్నికైన దుస్తులను రూపొందించే క్రమంలోనే జీన్స్‌ను కనుగొన్నారు.  

3 /5

19వ శతాబ్దంలో చేతి గడియారాలు అంతగా ప్రసిద్ధి లేకపోయి ఉండేది. అంతేకాకుండా అప్పటి ప్రజలు చేతికి గడియారం పెద్దగా పెట్టుకునే వారు కాకపోయేది. ఇక కార్మికులైతే టైం చూసేందుకు గొలుసు గడియారాలు మాత్రమే వినియోగించేవారు. అయితే, ఇలాంటి సమయంలోనే ఈ కుడి ప్యాకెట్‌లో ఉండే చిన్న జేబు పుట్టుకు వచ్చింది. అప్పటి ప్రజలు గొలుసు గడియారాన్ని ఆ చిన్న జేబుకి ఉంచేవారని.. అప్పటినుంచి ఈ చిన్న జేబు వినియోగంలోకి వచ్చిందని సమాచారం.  

4 /5

అందుకే 1973 సంవత్సరం నుంచి గడియారాలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి లెవీ స్ట్రాస్ కంపెనీ మొదటి జీన్స్‌ను ఇలా చిన్న జేబులతో రూపొందించి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. అప్పటినుంచి మరికొన్ని కంపెనీలు కూడా ఇలా పెద్ద జేబు పైన చిన్న ప్యాకెట్లను కుట్టడం ప్రారంభించి మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాయి. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఇలా కుడి వైపున చిన్న ప్యాకెట్ రావడం ప్రారంభమైంది.   

5 /5

c తర్వాత గొలుసు గడియారాలు ఆగిపోయి.. చేతి వాచ్లు వచ్చిన తర్వాత కూడా.. ఈ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లను కుడి వైపు అమర్చడం జీన్ పాంట్స్ కంపెనీలు ఆపలేకపోయాయి. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు జీన్స్ పాంట్స్ లో ఈ చిన్న ప్యాకెట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. చాలామంది ఈ జేబును వాచ్ ప్యాకెట్ లేదా కండోమినియం ప్యాకెట్ కూడా అంటారు.  

Telugu Facts Facts Telugu Jeans Small Pocket Use Men Jeans Small Pocket Use Jeans Small Pocket History

Next Gallery

Naga Chaitanya: ఒకేసారి ఇద్దరితో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న.. తన తప్పు ఒప్పుకున్న నాగచైతన్య..!