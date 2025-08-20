Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!

How To Avoid Snakes To Home
వర్షాకాలంలో పాముల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటి గుట్టలలో.. తోటల్లో లేదా పొదల్లో దాక్కున.. పాములు..వర్ష కాలం లో మరింత ఎక్కువ అవుతాయి. అంతేకాకుండా కొని సార్లు ఇవి.. బయటకు కూడా వచ్చేస్తాయి. కానీ కొంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే..వాటిని మన ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉంచవచ్చు. ఇలా చేసుకుంటే.. పాములు మీ ఇంట్లోకి రమ్మని రావు.
పాములు ఎక్కువగా పొదలు లాగా.. చెడ్డ ఉండే ప్రాంతాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి. వాటి కోసం పొదలు, చెక్క ముక్కలు, పువ్వులు.. ఆకులు పక్కన పడకుండా చూసుకోండి. అలానే తోటలోని గడ్డి పొడిగా పెరగకుండా కత్తిరిస్తే, పాములకు దాక్కునే చోటు.. ఉండదు.
పాములు ఎక్కువగా ఎలుకలను ఆహారం గా తీసుకుంటాయి. అందుకనే ఎలుకలు లేకుండా చూసుకుంటే.. పాములు కూడా తగ్గుతాయి..
గోడలలో ఉన్న పగుళ్లను సిమెంట్ లేదా ఇతర పదార్థాలతో మూసివేస్తే, పాములు ఇంటిలోకి రాకుండా ఉంటాయి. అలానే కిటికీలు, తలుపులు వర్షాకాలంలో తెరవకుండా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా వలలు వేసుకోవడం మంచిది.
కాకరకాయ ఆకులను నీటిలో కలిపి స్ప్రే చేయడం లేదా వెల్లుల్లి రసంతో చేసిన స్ప్రేలు పాములను దూరం ఉంచగలవు. వేపనూనె లేదా ఆవనూనెను ద్వారాలలో, గోడల క్రింద లేదా కాలువల్లో పోయడం ద్వారా పాములు దూరంగా ఉంటాయి.
పాములు చీకటి ప్రదేశాలను ఇష్టపడతాయి. అందుకని, రాత్రిపూట మొక్కల దగ్గర వెలుతురు ఉండేలా లైట్లు పెట్టండి. కొన్ని రకాల కుక్కలు, పిల్లులు పాములను దూరం ఉంచగలవు. కాబట్టి వాటిని పెంచుకోవడం కూడా ఉత్తమమైన పని. ఈ చిట్కాలు పాటించి, మీరు మీ ఇంటిని పాముల నుండి సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు.