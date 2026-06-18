/Egg Side Effects: రోజూ కోడిగుడ్డు తింటున్నారా? ప్రతిరోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏంటో తెలుసా?

Eating Egg Side Effects: గుడ్డులో అధికంగా ప్రొటీన్లు ఉండడం వల్ల దాన్ని సూపర్ ఫుడ్గా పరిగణిస్తారు. అయితే దీన్ని రోజూ తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో చాలామందికి తెలియని విషయం. అతిగా రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల వచ్చే సమస్యలేంటో తెలుసా?
రోజూ ఓ గుడ్డు తినడం వల్ల ఎంతో ఆరోగ్యమని అందరికి తెలిసిన విషయమే. అందులో అధికంగా ప్రొటీన్లు ఉండడం వల్ల సూపర్ ఫుడ్గా పరిగణిస్తారు. అయితే ఈ ప్రొటీన్లు అనేక రకాలైన అనారోగ్యాలను రూపుమాపుతుంది. చాలామందికి రోజూ గుడ్డు తినకుండా దినచర్య ప్రారంభించరు అంటే అతిశయోక్తి లేదు. అయితే రోజూ గుడ్డు తినడం మంచిదేనా? లేదా ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా? అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక కోడిగుడ్డులో సుమారు 6 నుంచి 8 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుందని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే చాలామంది చలికాలంలో గుడ్లు ఎక్కువగా తింటుంటారు. గుడ్డులో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లతో పాటు అనేక రకాలైన పోషకాలను మూలంగా నిలిచింది.
అయితే వేసవి కాలంలో గుడ్ల వినియోగంపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. గుడ్డు రోజూ తినడం వల్ల వచ్చే నష్టమేమి లేదని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. గుడ్డులో ఉంటే ప్రొటీన్ జీర్ణక్రియను మరింత మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎండల కాలంలో గుడ్డు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతుంటారు. కానీ, వేడి వాతావరణంలో.. శరీరంలో చెమట ద్వారా నీటని త్వరగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎవరైనా గుడ్డు అతిగా తిని వేసవిలో తగినన్నీ నీరు తాగకపోతే ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావం చూపుతుంది.
అయితే గుడ్లు అతిగా తినడం వల్ల చాలామందిలో వికారంగా అనిపిస్తుంది. కడుపులో ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్ణం లేదా మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే గుడ్డును అతిగా తినకపోవడమే మంచిది.
ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు ఎన్ని గుడ్లు తినాలనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శారీరక శ్రమ, ఆరోగ్య స్థితిపై ఆధారపడి వారు గుడ్లు తినేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు. రోజుకు 1 లేదా 2 గుడ్లు కంటే ఎక్కువ తింటే సరిపోతుంది. మరికొందరు జిమ్ చేస్తుంటే అలాంటి వారు రోజుకు 3 నుంచి 4 గుడ్లు తినొచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొందరు పోషకాహార నిపుణుల సూచనలకు మేర అందించడం జరిగింది. అయితే దీన్ని పాటించే సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)