Eggs or Oats: మనలో చాలామందికి ఉదయం ఏమి తినాలి అనే సందేహం ఉంటుంది. గుడ్లు తినడమా..లేక ఓట్స్ తినడమా.. అనే సందేహం కూడా చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా ఆరోగ్యానికి ఉపయోగకరమైనవే. కానీ వీటిలో ఏది మీకు బాగా సరిపోతుందో తెలుసుకోవడానికి వాటి పోషకాలు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవాలి.
ప్రోటీన్ అంటే శరీరానికి చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఉదయం తినే ఆహారంలో ఇది ఉండాలి. గుడ్లలో సహజంగా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఒక గుడ్డులో సుమారు 6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రెండు గుడ్లు అంటే 12 గ్రాములు. ఒకవేళ మీరు ఓట్స్ తింటే..అరకప్పు ఓట్స్లో దాదాపు 5 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓట్స్ను పాలు లేదా సోయా/పీ మిల్క్తో చేస్తే ప్రోటీన్ ఇంకా పెరుగుతుంది. అయితే బాదం పాలు వంటివి ప్రోటీన్ చాలా తక్కువగా ఇస్తాయి.
గుడ్లలో విటమిన్ B12, విటమిన్ D లాంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి, ఎముకలకు, ఇమ్యూనిటీకీ మంచివి. ఓట్స్ మాత్రం ఫైబర్కు మంచి సోర్స్. ఇది జీర్ణక్రియకు, గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా సహాయపడుతుంది. ఓట్స్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, B విటమిన్లు, అలాగే జింక్, మ్యాగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి.
గుడ్లలో ఉన్న ప్రోటీన్, కొవ్వు కాస్త నెమ్మదిగా జీర్ణం అవుతాయి. అందుకే అవి తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి పెట్టవు. ఓట్స్లో ఉన్న ఫైబర్ వల్ల కూడా ఎక్కువసేపు నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. మీరు ఓట్స్లో పాలు, పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ చేరిస్తే మరింత అందంగా పని చేస్తాయి.
ఓట్స్లో ఉన్న బీటా-గ్లూకాన్ అనే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అందుకే గుండె ఆరోగ్యానికి ఓట్స్ చాలా మంచి ఆప్షన్. గుడ్లలో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పటికీ..ఇది ప్రతి ఒక్కరికి హానికరం కాదు. కానీ సాచ్యురేటెడ్ ఫ్యాట్ తగ్గించాలనుకునేవారు గుడ్డు పచ్చసొన తగ్గించి తెల్లసొన ఎక్కువగా తినడం మంచిది.
గుడ్లు కూడా మంచివే, ఓట్స్ కూడా మంచివే. మీరు ప్రోటీన్ ఎక్కువ కావాలంటే గుడ్లు ఎంచుకోండి. ఫైబర్ కావాలంటే ఓట్స్ తీసుకోండి. ఆరోగ్యంగా తయారు చేస్తే ఈ రెండు కూడా మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతాయి. ఒక రోజున గుడ్లు..మరో రోజున ఓట్స్ తీసుకుంటూ మార్చుకుంటూ తింటే ఇంకా మంచిది.