Egypt VS Indian Rupee: ఈ మమ్మీల దేశంలో 100,000 భారతీయ రూపాయల విలువ ఎంతో తెలుసా? ఈ దేశ కరెన్సీ ఎంత బలంగా ఉందంటే..?

Egypt VS Indian Rupee: మీరు భారత్ నుంచి ఈజిప్ట్‌కు ప్రయాణం చేస్తున్నారని ఓసారి ఊహించుకోండి. నిజంగానే ప్రయాణం చేసేవారు కూడా ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే భారతీయ రూపాయి కంటే ఈజీప్టు పౌండ్ చాలా విలువైంది. మీ దగ్గర ఉన్న రూ.1,00,000 నగదును అక్కడి కరెన్సీగా మార్చుకుంటే ఎంత వస్తుందనే ప్రశ్నతో పాటు, అసలు ఈజిప్షియన్ పౌండ్ ఎంత స్థిరంగా ఉంది? ఆ మారకం మీ ఖర్చులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? అన్నది కూడా కీలకంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే రూపాయి–ఈజిప్షియన్ పౌండ్ మధ్య మారకపు విలువ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉండటంతో ఇది సాధారణ లెక్క కాదు..ఒక దేశ ఆర్థిక బలాన్ని సూచించే అంశంగా మారుతుంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రూ.1,00,000 భారతీయ రూపాయలు ఈజిప్టులో సుమారు 52,000 నుంచి 53,000 ఈజిప్షియన్ పౌండ్ల వరకు విలువ కలిగి ఉంటాయి. అయితే ఇది స్థిరమైన సంఖ్య కాదు. అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్కెట్ పరిస్థితులు, భారత్, ఈజిప్ట్ ఆర్థిక స్థితి, రాజకీయ పరిణామాలు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఈ రేటు మారుతుంది.

  ఉదాహరణకు, ఒక రూపాయి విలువ 0.52 ఈజిప్షియన్ పౌండ్లు ఉంటే, లక్ష రూపాయలకు 52,000 పౌండ్లు వస్తాయి. అదే రేటు 0.53కి పెరిగితే, అదే మొత్తానికి 53,000 పౌండ్లు లభిస్తాయి. ఈ చిన్న మార్పు కూడా ప్రయాణ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపుతుంది.  

ఈజిప్షియన్ పౌండ్ బలం ప్రధానంగా ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈజిప్ట్ ఆదాయం ఎక్కువగా పర్యాటకం, చమురు, సహజ వాయువు, ఎగుమతుల నుంచి వస్తుంది.

విదేశీ పెట్టుబడులు, దిగుమతులు, ఎగుమతుల సమతుల్యత, విదేశీ మారక నిల్వల పరిస్థితి వంటి అంశాలు పౌండ్ విలువను సమతుల్యం చేస్తాయి. అందుకే అక్కడికి వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకులు లేదా వ్యాపారవేత్తలు ఈ మారకపు విలువలను గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.

  అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరిగే మార్పుల కారణంగా INR నుంచి EGPకి మారే రేటు రోజూ మారుతుంది. కాబట్టి ఈజిప్ట్‌కు వెళ్లే ముందు లేదా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, ప్రత్యక్ష మారకపు రేట్లను చెక్ చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం.  

  Wise, Revolut, BookMyForex వంటి నమ్మకమైన డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు తాజా రేట్లను అందిస్తాయి. ఈ విధంగా ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రయాణ సమయంలో ఆర్థికంగా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభమవుతుంది.  

