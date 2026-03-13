Kuwait Announce Eid al-Fitr Holidays: ఈద్ అల్ ఫితర్ సందర్భంగా అక్కడి ప్రభుత్వం ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు ప్రకటించింది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్ ఇది పబ్లిక్, ప్రైవేట్ సెక్టార్స్కు వర్తిస్తుంది. దీంతో మార్చి 19 నుంచి 23 వరకు ఈద్ అల్ ఫితర్ (రంజాన్) సెలవులు రానున్నాయి.
రంజాన్ పండుగ రానుంది. మన దేశంలో ఈద్ అల్ ఫితర్ 2026 మార్చి 19 లేదా 20వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగ ముస్లింలు జరుపుకుంటారు. ఈరోజు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవులు ఉంటాయి
తెలంగాణలో ఈ రంజాన్ సెలవులు రెండు రోజులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, కువైట్, ఓమన్లో ఈ ఈద్ అల్ ఫితర్ సెలవులు 5 రోజులపాటు ప్రకటించారు. ఇది ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సెక్టార్లకు వర్తిస్తుంది.
అధికారిక వర్గాల ప్రకారం కువైట్లో ఈద్ సెలవులు మార్చి 19 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ప్రకటించారు. కువైట్ సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ (CSC) ఈ సెలవులు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
నెలపాటు రంజాన్ ఉపవాసాలు ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం మార్చి 19వ తేదీ నుంచి సోమవారం వరకు ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. మార్చి 24వ తేదీ నుంచి యథావిధిగా స్కూళ్లు, ఆఫీసులు కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయి.
అయితే, ఒకవేళ రంజాన్ ఉపవాసాలు 29 రోజులే నిర్వహిస్తే గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు మాత్రమే సెలవులు ఉంటాయి. కానీ, సంస్థలు వారికి అనుగుణంగా కూడా ఈ సెలవులు షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చని సీఎస్సీ తెలిపింది.
ఓమన్ కూడా ఈ ఈద్ అల్ ఫితర్ సెలవులు మార్చి 19వ తేదీ నుంచి మార్చి 23 వరకు ప్రకటించింది. అయితే, ఖగోళ శాస్త్రం అంచాల ప్రకారం ఈద్ మార్చి 20న జరుపుకోవచ్చు. అంటే 30 రోజులు పూర్తవుతాయి. చంద్రుడు కనిపించిన మరుసటి రోజు ఈ పండగ జరుపుకొంటారు.