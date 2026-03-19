Eid-ul-Fitr 2026 Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? రంజాన్ పండుగ మార్చి 20 లేదా మార్చి 21..సెలవు ఎప్పుడంటే?

Eid-ul-Fitr 2026 Holiday News: భారతదేశ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా సెలవుల కోసం విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు. రంజాన్ మాసం చివరి దశకు చేరుకోవడం వల్ల నెలవంక కోసం మతపెద్దలు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే రంజాన్ సెలవు ఎప్పుడూ అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.
అయితే రంజాన్ మాసం ఎప్పుడా అని ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. గల్ప్ దేశాల్లో నెలవంక నిన్న కనిపించడకపోవడంతో ఈద్ కు ఇంకా టైమ్ ఉందని మతపెద్దలు చెబుతున్నారు.
అయితే ఈ క్రమంలో మార్చి 20న లేదా మార్చి 21న పండుగ సెలవు ఉంటుందా అని విద్యార్థులు గందరగోళంలో ఉన్నారు.
ఏది ఏమైనా దేశవ్యాప్తంగా నెలవంక కనిపించిన తర్వాతి రోజునే ఈద్ జరుపుకోనున్నారు. అయితే ఒకవేళ ఈరోజు రాత్రి అనగా మార్చి 19 రాత్రి నెలవంక కనిపించని పక్షంలో పండుగను మార్చి 21న జరుపుకోనున్నారు. ఆ పండుగకి అనుగుణంగా స్కూల్ సెలవుల్లో మార్పు రానుంది.
సాధారణంగా పండుగలకు అనుగుణంగా స్కూల్ సెలవులను ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో తిథులు అటు ఇటు ఉన్న క్రమంలో పండుగలపై సంధిగ్ధం ఏర్పడుతుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మతపెద్దలు పండుగ తేదీని నిర్ణయించిన తర్వాత ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవుపై ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.