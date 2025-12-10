Water Heater: వాటర్ హీటర్ వాడుతున్నారా? ఈ బకెట్లు వాడితే అదే చివరి రోజు..ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకోండి!

Water Heater Precautions: చలికాలంలో చలితీవ్రత పెరిగే కొద్దీ ప్రతి ఇంట్లో వాటర్ హీటర్ల వాడకం పెరిగిపోతుంది. ఈ రకమైన వాటర్ హీటర్లు ఉపయోగించే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
శీతాకాలంలో వేడి నీటితో స్నానం చేసేందుకు చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ హీటర్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిని ఉపయోగించే సమయంలో చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు ఇప్పుడు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ఈ వాటర్ హీటర్ వినియోగించే సమయంలో అల్యూమినియం బకెట్ వాడటం మంచిదా? ఇనుప బకెట్ ఎందుకు వాడకూడదు? హీటర్ ఆఫ్ చేయకుండా.. నీటిని తాకడం ఎంత ప్రమాదకరం?.. వాటర్ హీటర్ వినియోగం ముందు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన భద్రతా చిట్కాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.
కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు: వాటర్ హీటర్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో ISI మార్క్ ఉన్న బ్రాండెడ్ కంపెనీలను ఎంచుకోవాలని కచ్చితంగా తెలుసుకోండి. హీటర్ కాయిల్ పై ఉన్న సిలికా పూత రెండేళ్ల తర్వాత చెడిపోతుంది. కాబట్టి, మంచి నాణ్యత ఉన్న వాటిని మాత్రమే కొనాలి.
బకెట్ల ఎంపిక, ఉపయోగం: ప్లాస్టిక్ బకెట్లో వాటర్ హీట్ చేస్తున్నట్లయితే.. బకెట్ నేరుగా రాడ్ హుక్పై ఉంచవద్దు. వేడికి ప్లాస్టిక్ వెంటనే కరిగిపోతుంది. మీరు ప్లాస్టిక్ బకెట్ను ఉపయోగిస్తే.. దానిపై సన్నని చెక్క ముక్క సహాయంతో హీటర్ను ఉంచడం మంచిదట. అలాగే, అల్యూమినియం బకెట్ను కూడా ఉపయోగించకూడదట. ఇనుప బకెట్లను పూర్తిగా నివారించాలట. ఎందంటే ఐరన్ బకెట్ ఎక్కువ షాక్ వచ్చేలా చేస్తుంది.
ముఖ్యమైన వినియోగ నియమాలు: వాటర్ హీటర్ కు సంబంధించిన కాయిల్ పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ఉండాలి. వాటర్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ నీటిలో పూర్తిగా మునిగిన తర్వాతే స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. తడి చేతులతో హీటర్ను అస్సలు తాకవద్దు. అలా చేయడం వల్ల కరెంట్ షాక్ తగిలే అవకాశం ఉంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నీటిని లేదా బకెట్ను తాకండి. నీరు మరిగేలా హీటర్ ను ఎక్కువ సమయం ఆన్ చేసి ఉంచవద్దు.
బాత్రూమ్లలో నేరుగా ఉపయోగించే 2-ఇన్-1 వాటర్ హీటర్లు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవి. మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయినా.. బాత్రూమ్లోని తేమ కారణంగా షాక్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)