Electricity Bill: పెరుగుతున్న కరెంట్ బిల్లు తగ్గించుకోవడం ఎలా? ఇవి చేస్తే సగం బిల్లు తగ్గిపోతుంది!

Electricity Bill Reduction: కాలం మారుతున్న కొద్ది మనుషుల అవసరాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఎండ్లా కాలంలో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు, ఫ్రిజ్ లు వంటి వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అదే విధంగా వర్షాకాలం, చలికాలాల్లో హీటర్లు, గీజర్లు ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటాము. దీంతో ప్రతి సీజన్ లో మనకు కొంత విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ, ఏ సీజన్ లోనూ విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గవు. డిమాండ్ ను బట్టి విద్యుత్ వినియోగం పెరిగి బిల్లు అమాతం పెరిగిపోతుంది. ఈ క్రమంలో మన ఇంట్లో ఎక్కువ విద్యుత్ ఖర్చును ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తక్కువ విద్యుత్తును వినియోగించే 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ACలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లను కొనుగోలు చేయండి. BEE (బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ) 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఉపకరణాలు 20-30% వరకు విద్యుత్తును ఆదా చేయగలవు. ఉదాహరణకు 5-స్టార్ AC పాత మోడల్ కంటే గంటకు 0.5-1 యూనిట్ తక్కువ విద్యుత్తును ఉపయోగిస్తుంది.
CFL లేదా పాత బల్బులను LED బల్బులతో భర్తీ చేయండి. LED బల్బులు 7-10 వాట్లను ఉపయోగిస్తాయి. పాత బల్బులు 40-60 వాట్లను ఉపయోగిస్తాయి. మీ ఇంట్లో 10 బల్బులను మార్చడం వల్ల నెలకు 50-100 యూనిట్ల వరకు ఆదా చేయవచ్చు.
ఉపయోగంలో లేనప్పుడు టీవీలు, కంప్యూటర్లు, ఛార్జర్లను ఆపివేయండి లేదా అన్ ప్లగ్ చేయండి. స్టాండ్బై మోడ్ కూడా విద్యుత్తును వినియోగిస్తుంది. స్టాండ్బై మోడ్లో ఉన్న టీవీ లేదా కంప్యూటర్ నెలకు 5-10 యూనిట్ల విద్యుత్తును ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంట్లోని ఉపకరణాలను ఆపివేయడం వల్ల నెలకు 20-30 యూనిట్లు ఆదా అవుతుంది.
AC ఉష్ణోగ్రతను 24-26°Cకి సెట్ చేయండి. క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్, ఫిల్టర్ క్లీనింగ్ చేయండి. రాత్రిపూట ఫ్యాన్తో పాటు ACని ఆన్ చేయండి. ప్రతి 1°C ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల 6% విద్యుత్ ఆదా చేస్తుంది. 22°Cకి బదులుగా 25°C వద్ద ACని ఆన్ చేయడం వల్ల గంటకు 0.1-0.2 యూనిట్లు ఆదా అవుతుంది.
అధిక వేగంతో కాకుండా మీడియం వేగంతో ఫ్యాన్లను నడపండి. 28-35 వాట్లను మాత్రమే ఉపయోగించే BLDC (బ్రష్లెస్ DC) ఫ్యాన్లను కొనండి. సాధారణ ఫ్యాన్లు 70-90 వాట్లను ఉపయోగిస్తుండగా, BLDC ఫ్యాన్లు 50-60% విద్యుత్తును ఆదా చేస్తాయి. ఒక ఫ్యాన్ను మార్చడం వల్ల నెలకు 10-15 యూనిట్లు ఆదా చేయవచ్చు.
సోలార్ వాటర్ హీటర్లు, సోలార్ లైట్లు లేదా రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్లను ఇన్స్టాల్ చేయండి. సోలార్ ఛార్జర్లు చిన్న స్థాయిలో కూడా ఉపయోగపడతాయి. 1 kW సౌర వ్యవస్థ రోజుకు 4-5 యూనిట్ల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఏటా వేల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది. సోలార్ వాటర్ హీటర్ గీజర్ వినియోగంలో 50-70% ఆదా చేయగలదు.
అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే గీజర్ను ఆన్ చేసి, 30-40 నిమిషాల తర్వాత దాన్ని ఆపివేయండి. టైమర్ అమర్చిన గీజర్ను ఉపయోగించండి. 2 kW గీజర్ గంటకు 2 యూనిట్లను ఉపయోగిస్తుంది. పరిమిత కాలం పాటు దీన్ని నడపడం వల్ల నెలకు 30-50 యూనిట్లను ఆదా చేయవచ్చు.
రిఫ్రిజిరేటర్ ఉష్ణోగ్రతను 3-5°C (శీతలీకరణ), -15°C (ఫ్రీజర్) కు సెట్ చేయండి. తరచుగా తలుపు తెరవకండి. వేడి వస్తువులను నేరుగా అందులో ఉంచవద్దు. సరైన ఉష్ణోగ్రత, నిర్వహణ రిఫ్రిజిరేటర్ వినియోగాన్ని 20-30% తగ్గించవచ్చు. సగటు రిఫ్రిజిరేటర్ నెలకు 30-50 యూనిట్లను ఉపయోగిస్తుంది. దీనిని 10-15 యూనిట్లు తగ్గించవచ్చు.
వాషింగ్ మెషీన్ను పూర్తి సామర్థ్యంతో నడపండి. చల్లటి నీటితో కడగడం, డ్రైయర్ వాడకాన్ని తగ్గించండి. సగం లోడ్ నడపడం వల్ల 20-30% ఎక్కువ విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. చల్లటి నీటిలో కడగడం వల్ల హీటర్ వాడకం ఆదా అవుతుంది (ఒక చక్రానికి 1-2 యూనిట్లు).
మీ విద్యుత్ వినియోగాన్ని రద్దీ లేని సమయాలకు (రాత్రి లేదా ఉదయం) పరిమితం చేయండి, ఆ సమయాల్లో ధరలు తక్కువగా ఉండవచ్చు. పగటిపూట కిటికీలు తెరవడం ద్వారా సహజ కాంతి, వెంటిలేషన్ను ఉపయోగించండి. గోడలు, పైకప్పులలో ఇన్సులేషన్ వేడి నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ACలు, కూలర్ల అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది.