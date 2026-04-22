Electricity Bill Complaint:ఇంట్లో కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా వస్తే చాలామందికి టెన్షన్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా తక్కువగా వాడినా బిల్లు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు సందేహాలు కలుగుతాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలకు సులభంగా పరిష్కారం ఉంది. మీరు ఇంట్లో నుంచే మొబైల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి సమస్యను చెక్ చేయించుకోవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో విద్యుత్ ప్రతి ఇంటికీ చాలా అవసరం. ఫ్రిజ్, టీవీ, ఫ్యాన్, కూలర్, వాషింగ్ మెషిన్ వంటి పరికరాలు లేకుండా జీవించడం కష్టం. అందుకే కరెంట్ వినియోగం కూడా పెరిగింది. కానీ కొన్నిసార్లు అసలు వినియోగానికి మించిన బిల్లు రావడం జరుగుతుంది. ఇది మీటర్ సమస్య వల్ల గానీ, రీడింగ్ పొరపాట్ల వల్ల గానీ జరిగే అవకాశం ఉంది.
మీకు బిల్లు తప్పుగా అనిపిస్తే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి. దీనికి 1912 అనే హెల్ప్లైన్ నెంబర్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ నెంబర్కు కాల్ చేస్తే మీ సమస్యను నమోదు చేస్తారు. అదేవిధంగా వాట్సప్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం 8800001915 నెంబర్కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపాలి.
ఆ తర్వాత మీకు కొన్ని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో మీ భాషను ఎంచుకుని “కంప్లైంట్ నమోదు” అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత మీ కరెంట్ కనెక్షన్ నెంబర్, బిల్లు వివరాలు ఇవ్వాలి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ వస్తుంది. దానితో మీ కంప్లైంట్ స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.
ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత విద్యుత్ శాఖ అధికారులు మీ సమస్యను పరిశీలిస్తారు. సాధారణంగా 3 నుంచి 7 రోజులలో మీ ఇంటికి వచ్చి మీటర్ను చెక్ చేస్తారు. మీటర్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే దాన్ని సరిచేస్తారు. ఒకవేళ బిల్లు తప్పుగా వచ్చిందని తేలితే దాన్ని సవరించి కొత్త బిల్లు ఇస్తారు.
ఈ సేవలు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. 24 గంటల పాటు ఎప్పుడైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. కాబట్టి కరెంట్ బిల్లు విషయంలో సందేహం ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కంప్లైంట్ చేయడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల మీ డబ్బు సేవ్ అవుతుంది మరియు సమస్య త్వరగా పరిష్కారం అవుతుంది.