English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..

Ella D Verma transgender: క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కొడుకు ఇటీవల స్త్రీగా మారాడని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అంతే కాదు, అతను తన పేరును అనయ బంగర్ గా మార్చుకున్నాడు. మగవాడిగా పుట్టి స్త్రీగా మారిన చాలా మంది మన సమాజంలో బాగా జీవిస్తున్నారు. అలాగే ట్రాన్స్ జెండర్ గా మారిన తర్వాత అందానికి చాలా మంది ఫిదా అవుతున్నారు. 
1 /6

ఆమె పేరు ఎల్లా డి'వర్మా. నేడు ఆమె ట్రాన్స్ క్వీన్ అని అందరికీ తెలుసు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఈ రోజు ఆమె మోడలింగ్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది. 

2 /6

డి వర్మ ఒక ప్రముఖ మోడల్ అయినప్పటికీ.. ప్రస్తుతం ఆమెకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 472,000 మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె జీవిత ప్రయాణం అంత సులభం కాదు.

3 /6

డి వర్మ ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె ఢిల్లీలో తన విద్యను పూర్తి చేసి అబ్బాయిగా జన్మించాడు. కానీ ఆమె పెద్దయ్యాక అమ్మాయిగా మారడానికి సిద్ధమయ్యాడు.

4 /6

మొదట ఆమెకు గడ్డం, మీసాలు పెరిగాయి. తర్వాత ఆమె శరీరం మారడం మొదలైంది. ఆ తర్వాత తాను అబ్బాయి కాదని గ్రహించడం ప్రారంభించాడట.

5 /6

ఆ సమయంలో ఆమె స్నేహితులు కూడా ఆమెకు దూరం అయ్యారు. ఆమె కుటుంబం ఇదంతా తెలుసుకుని, ఆమెను ఆస్ట్రేలియాకు పంపాలని అనుకున్నారు. అయితే కరోనా పరిస్థితి కారణంగా అది జరగలేదు.

6 /6

లాక్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత.. వర్మ అందరి ముందు అందమైన అమ్మాయిగా కనిపించాడు. ఆమెకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఇతర సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం అందమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.

Ella D Verma Ella D Verma transgender Transgender Life transgender meaning Actress Gender Change transgender queen

Next Gallery

Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇది సరైన సమయమా? భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గుతుందా?