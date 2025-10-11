Diwali 9 days Holiday: అరె వావ్... దీపావళి బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు ఇచ్చిన కంపెనీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Embassy group announced 9 days holidays: రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఎంబసీ గ్రూప్ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఉద్యోగులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యానికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన దీపావళి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే దీపావళి పండగ సెలవుల్ని ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలో దీపావళి నేపథ్యంలో..స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చేశాయి. దీంతో ఇప్పటి నుంచి ఎక్కడ చూసిన పండగ వాతావరణం కన్పిస్తుంది.
ఈ క్రమంలో దీపావళిని భారతీయులు ఎంతో ఉల్లాసంగా జరుపుకునే పండగల్లో ఒకటిగా చెప్పుకొవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో.. ఢిల్లీకి చెందిన ఒక కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా తమ కంపెనీ ఉద్యోగులకు 9 రోజులు సెలవుల్ని ఇచ్చి వారిని దీపవళికి ముందే ఊహించని కానుక ఇచ్చింది.
రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఎంబసీ గ్రూప్, ఢిల్లీకి చెందిన పీర్ సంస్థ ఎలైట్ మార్క్ తమ సిబ్బందికి ఏకంగా.. అక్టోబర్ 18 నుంచి 26 వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు సెలవులను ప్రకటించింది.
రోజు కూడా తమ ఆఫీసు పనుల్లో.. నిమగ్నమయ్యే ఉద్యోగుల హెల్త్, వారికి విరామం అవసరం నేపథ్యంలో.. ఎంబసీ గ్రూప్ చీఫ్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ ఆఫీసర్ మారియా రాజేశ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో.. ఏకంగా దీపావళి నేపథ్యంలో ఎలైట్ మార్క్ సీఈవో రజత్ గ్రోవర్ ఉద్యోగులకు ఈ-మెయిల్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఈ సెలవుల్లో సంస్థాగత ఈ-మెయిళ్లకు దూరంగా ఉండాలని, కుటుంబంతో సంతోషంగా గడపాలని సూచించారు.
ముఖ్యంగా ఈ సెలవులు మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, సృజనాత్మక ఆలోచనలను పెంపొందించి, ఉత్సాహన్ని పెంపొందించడానికి ఇది సహయపడుతుందని సంస్థ తెలిపింది. మరోవైపు ఇప్పటికే ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో కూడా ఉద్యోగులకు వరుస సెలవులను ప్రకటించింది. ఈ కంపెనీ 9 రోజుల సెలవులతో నెట్టింట ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.