  • Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!

Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!

Set Emergency Alert Message: దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ మెసేజ్ పంపించింది. అది విజయవంతంగా సక్సెస్ అయింది. ఈరోజు మే 2వ తేదీ ఉదయం 11:46 గంటలకు పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరి పౌరుల ఫోన్‌లకు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వచ్చింది. అయితే మీ మొబైల్ ఫోన్ కి అలర్ట్ మెసేజ్ రాలేదా? అయితే వెంటనే ఇలా మీ ఫోన్‌లో సెట్టింగ్ మార్చుకోండి. 
 
కేంద్రం పరీక్షించిన ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ మెసేజ్ ఈరోజు విజయవంతంగా పూర్తయింది. దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్ కాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టంలో కేంద్రం పరీక్షించింది. ఈ నేపథ్యంలో మే 2 తేదీ ఉదయం 11:46 గంటలకు చాలామంది ఫోన్ లోకి పెద్ద శబ్దంతో కూడిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వచ్చింది.  

డిఫెన్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ కలిసి చేపట్టిన ఈ ప్రక్రియను కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వ్యవస్థ పనితీరును సక్సెస్‌ఫుల్గా పరిశీలించారు. అయితే మీ ఫోన్ కూడా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందా?   

 ఒకవేళ కేంద్రం పరీక్షించిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మెసేజ్ మీ ఫోన్ కి రాకపోతే వెంటనే ఈ సెట్టింగ్ మెసేజ్లు మార్చుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు ప్రధానంగా సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్లి 'సేఫ్టీ అండ్ ఎమర్జెన్సీ' ఎంపిక చేయండి అక్కడ వైర్లెస్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఆన్ చేయాలి.   

 ఒకవేళ మీ వద్ద ఐఫోన్ ఉంటే అందులో నోటిఫికేషన్ చివరన ఉండే 'గవర్నమెంట్ అలర్ట్' ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అంతేకాదు ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేటెడ్ గా ఉండేలా చెక్ చేసుకోండి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ మెసేజ్లు కూడా మీ ఫోన్ కి వస్తాయి.  

విపత్తు సమయంలో పౌరులకు తక్షణ హెచ్చరిక జారీ చేయడానికి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ హెచ్చరిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పౌరుల మొబైల్ స్క్రీన్ పై అకస్మాత్తుగా ఈరోజు అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ అయింది. ఇది కేవలం పరీక్ష సందేశం మాత్రమే.

