Emergency Alert On Mobile Today: ఈరోజు అన్ని ఫోన్లకు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్… భయపడకండి!

Emergency Alert On Mobile Today:శనివారం రోజున మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఒక్కసారిగా బీప్ సౌండ్ వినిపించవచ్చు లేదా ఒక ప్రత్యేక మెసేజ్ కనిపించవచ్చు. ఈ విషయం చూసి చాలామంది భయపడే అవకాశం ఉంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇది నిజమైన ఎమర్జెన్సీ కాదు, కేవలం పరీక్ష మాత్రమే.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చింది. శనివారం ఉదయం 11 గంటల 15 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 15 నిమిషాల మధ్య ఈ అలర్ట్లు రావచ్చు. ఈ సమయంలో మీ ఫోన్లో బీప్ సౌండ్, వైబ్రేషన్తో కూడిన నోటిఫికేషన్ లేదా టెస్ట్ మెసేజ్ కనిపిస్తుంది. ఈ మెసేజ్ చూసి భయపడకండి, ఇది ఒక సాంకేతిక పరీక్ష మాత్రమే.
దేశవ్యాప్తంగా అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ టెస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు వెంటనే సమాచారం చేరేందుకు ఈ విధమైన వ్యవస్థ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఈ ట్రయల్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ అలర్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫోన్లో వచ్చే మెసేజ్ను చదివి వదిలేయవచ్చు. ఇది కేవలం సిస్టమ్ పని చేస్తున్నదా లేదా అనేది పరీక్షించడానికి మాత్రమే. కాబట్టి ఎవరూ పానిక్ అవ్వకండి.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ అలర్ట్ అన్ని మొబైల్ ఫోన్లకు రావచ్చు. అంటే ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ వంటి అన్ని రకాల ఫోన్లలో ఈ సందేశాలు కనిపించవచ్చు. కొన్ని ఫోన్లలో పెద్దగా శబ్దం కూడా రావచ్చు. అందుకే ముందుగానే తెలుసుకుని ఉండటం మంచిది.
ఇక వాతావరణ పరిస్థితుల విషయానికి వస్తే, ఏపీలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. పిడుగులతో కూడిన వానలు కూడా ఉండొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. రైతులు తమ పనుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
మరోవైపు, కొన్ని జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనుంది. పలు మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అందువల్ల బయటకు వెళ్లే వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగడం, సూర్యరశ్మి నుంచి రక్షణ తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
మొత్తంగా చూస్తే, ఈరోజు మీ ఫోన్లో వచ్చే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ గురించి ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు. ఇది కేవలం ఒక పరీక్ష మాత్రమే. అలాగే వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలా ముందస్తు సమాచారం ఉంటే మనం మరింత సురక్షితంగా ఉండగలం.