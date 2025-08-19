18 months da arrears: కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ప్రభుత్వం 18 నెలల డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) విడుదల చేయలేదు. ఇప్పుడు పెండింగ్లో ఉన్న ఈ డీఏ, డీఆర్ విడుదలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చివరకు ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్, డియర్నెస్ రిలీఫ్ 18 నెలలు నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు పెండింగ్ డిఏ గురించి ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పొందే కరువు భత్యాన్ని ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి సవరిస్తారు. దీనితో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షనర్ల పెన్షన్ రెండూ పెరుగుతాయి.
అయితే కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ప్రభుత్వం 18 నెలలుగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) విడుదల చేయలేదు. అయితే అప్పటి నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెండింగ్లో ఉన్న ఈ డీఏ, డీఆర్ లను విడుదల చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఉద్యోగులు.
ఇప్పుడు పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ, డీఆర్ విడుదలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చివరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి లోక్సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానమిచ్చారు.
ఈ నిధులను మహమ్మారి ప్రతికూల ఆర్థిక ప్రభావం, ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంక్షేమ చర్యల కోసం ఉపయోగించారు. ఈ పనులకు అందించిన నిధులు 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరం దాటి ఆర్థిక లీకేజీకి దారితీశాయి. అందువల్ల పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ/డీఆర్ విడుదల చేయలేమని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
పెరుగుతున్న ధరలు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్, డియర్నెస్ పరిహారం ఇస్తారు. వీటిని ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి, జనవరి, జూలై నెలల్లో సవరిస్తారు.