English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Salary Hike: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. జీతాలు పెంచేందుకు సర్కార్‌ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌..! ఆరోజు నుంచి శాలరీ హైక్‌ అమలు!

Salary Hike: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. జీతాలు పెంచేందుకు సర్కార్‌ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌..! ఆరోజు నుంచి శాలరీ హైక్‌ అమలు!

Central Govt Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో వేతనాలు, పెన్షన్ పెంపునకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, నాబార్డ్, ఆర్‌బీఐ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లు పెరిగాయి. మొత్తంగా 46,322 మంది ఉద్యోగులు, 46,830 మంది పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ పెన్షనర్లు కూడా లబ్ధి కలగనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సర్కారు ఉద్యోగుల జీతాలు పెన్షన్స్ పెంచడంతో భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది. బీమా ఉద్యోగులకు 2022 ఆగస్టు నాబార్డ్ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు, ఆర్‌బీఐ పెన్షనర్లకు 2022 నవంబర్ నుంచి ఈ పెంపు వర్తించనుంది. దీంతో బీమా ఉద్యోగులకు 12.41 శాతం, నాబార్డ్ 20 శాతం జీతం అదేవిధంగా ఆర్‌బీఐ ఉద్యోగులకు 10 శాతం జీతం పెరగనుంది.  

2 /5

 జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు నాబార్డ్, ఆర్‌బీఐ ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లు పెరగనున్నాయి. దీంతో 46,322 మంది ఉద్యోగులు 46,830 మంది పెన్షనర్లు ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు కూడా భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది.  

3 /5

 ఒక ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఎన్నో రోజులుగా ఉద్యోగులు, జీతాలు పెన్షనర్ లో వారి పెన్షన్ పెంపునకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు .తాజాగా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ధరలు పెరగడంతో వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.  

4 /5

 దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎన్నో రోజులుగా ఉద్యోగులు పెన్షన్ల డిమాండ్ల నేపథ్యంలో జీతాలు పెంచనుంది. దీంతో ప్రభుత్వం పై మొత్తంగా రూ.8,170 కోట్ల భారం పడనుంది. కేవలం ఎరియర్స్‌ రూపంలోనే దాదాపు రూ.5,800 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది.  

5 /5

 ఇక ప్రతి ఏడాది జీతాలు భారం రూ.171 కోట్లు పడనుంది. ఇక ఈ ప్రయోజనం ఆర్‌బీఐ పదవి విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది. వారికి 10 శాతం జీతాలు అమలు కానుంది. 2022 నవంబర్ 1 నుంచి ఇది అమలు అవుతుంది.

Central Government Employees Salary Hike salary hike latest news India RBI employees salary increase NABARD employees salary hike

Next Gallery

Sun Transit 2026: శక్తివంతమైన సూర్యుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌ఫాట్!