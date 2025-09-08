English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cancer Vaccine: వారెవ్వా.. అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. ఇక అస్సలు భయం అవసరం లేదు.. ఆ ప్రాణాంతక క్యాన్సర్‌కి వ్యాక్సిన్ రెఢీ..!

FMBA cancer vaccine: రష్యాలో శాస్త్రవేత్తలు క్యాన్సర్‌ను ఎదుర్కొనే పోరాటంలో కొత్త విజయాన్ని సాధించారు. ఫెడరల్ మెడికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ఏజెన్సీ ఒక కొత్త క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్‌ను తయారు చేసింది. ఈ వ్యాక్సిన్ పేరు ఎంటెరోమిక్స్. ఇది వాడటానికి సిద్ధంగా ఉందని ఏజెన్సీ అధిపతి వెరోనికా స్క్వోర్ట్సోవా చెప్పారు. ఈ వ్యాక్సిన్ సురక్షితమని, బాగా పనిచేస్తుందని పరీక్షల్లో తేలింది. 
1 /5

క్యాన్సర్‌పై పోరాటంలో రష్యా కొత్త విజయాన్ని సాధించింది. ఫెడరల్ మెడికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ఏజెన్సీ ఒక క్యాన్సర్ టీకాను తయారు చేసింది. ఈ కొత్త టీకా పేరు ఎంటెరోమిక్స్. ఇది సాధారణ ఔషధం కాదు. శరీరంలోని కణాలకు శక్తినిచ్చి క్యాన్సర్‌తో పోరాడేలా చేస్తుంది. మూడు సంవత్సరాల పరిశోధనల తర్వాత ఈ టీకా మరింత బలపడింది.   

2 /5

ఇక పరీక్షల్లో ఇది ఎలాంటి హాని చేయకుండా శరీరాన్ని కాపాడింది. కొన్ని చోట్ల ట్యూమర్లు చిన్నవయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల వాటి పెరుగుదల తగ్గింది. ఈ మార్పు 60 నుంచి 80 శాతం వరకు కనిపించింది. ఈ టీకా ముందుగా పెద్దపేగు క్యాన్సర్‌పై పనిచేస్తుంది. మన శరీరంలోని పేగు ఎంత ముఖ్యమో అందరికీ తెలుసు.   

3 /5

ఎంటెరోమిక్స్ ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే శక్తిని కణాలకు ఇస్తుంది. అంతేకాదు, మెదడు, చర్మం, కళ్లలో వచ్చే క్యాన్సర్‌లను కూడా ఎదుర్కొనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. ఈ టీకా కేవలం ఔషధం కాదు, మానవ శాస్త్రంలో కొత్త మార్గం.   

4 /5

ఇప్పటివరకు క్యాన్సర్‌ను మందులు, ఆపరేషన్లతో చికిత్స చేశారు. అవి శరీరాన్ని బలహీనపరిచాయి. కానీ ఈ టీకా శరీరాన్ని బలంగా చేసి, తనంతట తాను పోరాడేలా చేస్తుంది. 

5 /5

ఇది వైద్య రంగంలో కొత్త అధ్యాయం అని చెప్పొచ్చు. ఇక నుండి క్యాన్సర్ అనే పదం మనకి భయం కలిగించకపోవచ్చు. ఈ ఆవిష్కరణ ఆశను, ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. ఈ టీకా రేపటి తరాలకు కొత్త వైద్య శైలిని నేర్పుతుంది. రష్యా నుంచి వచ్చిన ఈ ఆవిష్కరణ ప్రపంచానికి కొత్త కలను ఇస్తుంది.    

New Hope Against Cancer Fmba Cancer Vaccine Cancer Research Russia Russia Develops Cancer Vaccine Cancer Cure News Fmba Veronika Skvortsova Colorectal Cancer Treatment Cancer Cancer Treatment Russias Enteromix Cancer Vaccine Breakthrough

Next Gallery

Fastest Train: వందే భారత్.. హైడ్రోజన్ ట్రైన్.. రాపిడ్ రైలు.. మెట్రో.. ఈ నాలుగింటిలో ఏది అత్యధిక వేగంతో వెళ్తుందో తెలుసా..?