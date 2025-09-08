FMBA cancer vaccine: రష్యాలో శాస్త్రవేత్తలు క్యాన్సర్ను ఎదుర్కొనే పోరాటంలో కొత్త విజయాన్ని సాధించారు. ఫెడరల్ మెడికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ఏజెన్సీ ఒక కొత్త క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ను తయారు చేసింది. ఈ వ్యాక్సిన్ పేరు ఎంటెరోమిక్స్. ఇది వాడటానికి సిద్ధంగా ఉందని ఏజెన్సీ అధిపతి వెరోనికా స్క్వోర్ట్సోవా చెప్పారు. ఈ వ్యాక్సిన్ సురక్షితమని, బాగా పనిచేస్తుందని పరీక్షల్లో తేలింది.
క్యాన్సర్పై పోరాటంలో రష్యా కొత్త విజయాన్ని సాధించింది. ఫెడరల్ మెడికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ఏజెన్సీ ఒక క్యాన్సర్ టీకాను తయారు చేసింది. ఈ కొత్త టీకా పేరు ఎంటెరోమిక్స్. ఇది సాధారణ ఔషధం కాదు. శరీరంలోని కణాలకు శక్తినిచ్చి క్యాన్సర్తో పోరాడేలా చేస్తుంది. మూడు సంవత్సరాల పరిశోధనల తర్వాత ఈ టీకా మరింత బలపడింది.
ఇక పరీక్షల్లో ఇది ఎలాంటి హాని చేయకుండా శరీరాన్ని కాపాడింది. కొన్ని చోట్ల ట్యూమర్లు చిన్నవయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల వాటి పెరుగుదల తగ్గింది. ఈ మార్పు 60 నుంచి 80 శాతం వరకు కనిపించింది. ఈ టీకా ముందుగా పెద్దపేగు క్యాన్సర్పై పనిచేస్తుంది. మన శరీరంలోని పేగు ఎంత ముఖ్యమో అందరికీ తెలుసు.
ఎంటెరోమిక్స్ ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే శక్తిని కణాలకు ఇస్తుంది. అంతేకాదు, మెదడు, చర్మం, కళ్లలో వచ్చే క్యాన్సర్లను కూడా ఎదుర్కొనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. ఈ టీకా కేవలం ఔషధం కాదు, మానవ శాస్త్రంలో కొత్త మార్గం.
ఇప్పటివరకు క్యాన్సర్ను మందులు, ఆపరేషన్లతో చికిత్స చేశారు. అవి శరీరాన్ని బలహీనపరిచాయి. కానీ ఈ టీకా శరీరాన్ని బలంగా చేసి, తనంతట తాను పోరాడేలా చేస్తుంది.
ఇది వైద్య రంగంలో కొత్త అధ్యాయం అని చెప్పొచ్చు. ఇక నుండి క్యాన్సర్ అనే పదం మనకి భయం కలిగించకపోవచ్చు. ఈ ఆవిష్కరణ ఆశను, ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. ఈ టీకా రేపటి తరాలకు కొత్త వైద్య శైలిని నేర్పుతుంది. రష్యా నుంచి వచ్చిన ఈ ఆవిష్కరణ ప్రపంచానికి కొత్త కలను ఇస్తుంది.