EPF–EPS: పదవీ విరమణ తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? కొత్త ఫార్ములా, నియమాలను తెలుసుకోండి..!!

EPF–EPS: ప్రతి ఉద్యోగి జీవితంలో పదవీ విరమణ అనేది ఒక కీలక మలుపుగా ఉంటుంది. ఆ దశకు చేరుకున్న తర్వాత ఆర్థిక భద్రత ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన చాలామందిని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఈ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) రెండు ప్రధాన పథకాలను అమలు చేస్తోంది. అవే EPF (ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి) EPS (ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం). జీతం నుంచి కట్ అయ్యే డబ్బు ఎలా వినియోగిస్తుంది? రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఏ రూపంలో లాభం చేకూరుతుంది? అనే సందేహాలు ఉద్యోగుల్లో సహజమే.
EPF – EPS మధ్య తేడా ఏంటి? EPF అనేది ఉద్యోగి జీవితకాలంలో కూడబెట్టుకునే పెద్ద పొదుపు నిధి. ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ ఇందులో చందా చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగం ముగిసిన తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని ఒకేసారి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. EPS మాత్రం నెలవారీ ఆదాయ భద్రతకు సంబంధించినది. పదవీ విరమణ అనంతరం ప్రతి నెలా నిర్ధిష్ట మొత్తంలో పెన్షన్ అందేలా ఇది రూపొందించింది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, EPF ఒకేసారి వచ్చే పెద్ద మొత్తం అయితే, EPS స్థిరమైన నెలవారీ ఆదాయం.
EPS పెన్షన్ ఎలా లెక్కిస్తారు? EPSలో పెన్షన్ ఒక నిర్ధిష్ట ఫార్ములా ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. పెన్షన్ = (పెన్షన్ అర్హత కలిగిన సేవా కాలం × పెన్షన్ అర్హ జీతం) ÷ 70 పెన్షన్ అర్హ సేవ అంటే EPSకు మీరు చందా చెల్లించిన మొత్తం సంవత్సరాలు. పెన్షన్ అర్హ జీతం అంటే మీ ప్రాథమిక జీతం + డీఏ సగటు, గరిష్టంగా రూ.15,000 వరకు మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకు, 20 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్న ఉద్యోగికి అర్హ జీతం రూ.15,000 అయితే, అతనికి నెలకు సుమారు రూ.4,285 పెన్షన్ లభిస్తుంది.
పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హతలు: కనీసం 10 సంవత్సరాల సేవ తప్పనిసరి. 58 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి పెన్షన్ లభిస్తుంది. 50–58 ఏళ్ల మధ్య రిటైర్ అయితే తగ్గించిన పెన్షన్ అందుతుంది. ఉద్యోగి మరణిస్తే, కుటుంబ సభ్యులు లేదా నామినీకి పెన్షన్ ప్రయోజనం కొనసాగుతుంది.
సాధారణ ఉద్యోగికి దీని ప్రాముఖ్యత: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది EPF సభ్యులున్నారు. వారందరికీ EPS వృద్ధాప్యంలో నెలవారీ ఆదాయంగా నిలుస్తుంది. EPF నుంచి వచ్చే మొత్తం పెద్ద ఖర్చులు, అప్పుల చెల్లింపులకు ఉపయోగపడితే, EPS రోజువారీ జీవన అవసరాలకు భరోసా ఇస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి ఉద్యోగికి మానసికంగా, ఆర్థికంగా భద్రతను అందిస్తాయి.
EPF, EPS రెండూ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన సామాజిక భద్రతా పథకాలు. EPF ఒకేసారి పెద్ద నిధిని అందిస్తే, EPS జీవితాంతం నెలవారీ ఆదాయాన్ని కల్పిస్తుంది. సరైన అవగాహనతో ముందస్తు ప్రణాళిక చేసుకుంటే, పదవీ విరమణ తర్వాత జీవితం మరింత సురక్షితంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.