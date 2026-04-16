EPF ATM withdrawal: ఈపీఎఫ్ తన ఖాతాదారుల కోసం త్వరలోనే విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. ప్రతిపాదిత ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రకారం.. ఇక నుంచి పీఎఫ్ డబ్బు కోసం నెలల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఏటీఎం కార్డును ఉపయోగించిన మీకు కావాల్సినప్పుడు డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం త్వరలోనే రాబోతోంది. అయితే ఈ ఏటీఎం విత్ డ్రాయల్స్ వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే పెన్షన్ నిలిచిపోతుందా.. అనే ఆందోళన చాలా మందిలో నెలకొంది. దీనిపై నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగుల్లో అతిపెద్ద సందేహం ఏంటంటే.. పేటీఎం ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే .. అది తమ సర్వీస్ రికార్డు దెబ్బతీస్తుందా.. తద్వారా ఈపీఎస్ కింద వచ్చే పెన్షన్ ఆగిపోతుందా అనే అనుమానం ఉంది.
ఈ విషయంపై నిపుణులు స్పష్టత ఇచ్చారు. నిబంధనలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయని.. ఏటీఎం విత్ డ్రాయల్స్ అనేవి కేవలం మీ పీఎఫ్ కార్పస్ కు మాత్రమే వర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు. అంటే మీరు మీ యజమాని జమ చేసిన ప్రావిడేంట్ ఫండ్ వాటాపైనే దీని ప్రభావం ఉంటుంది. పెన్షన్ డబ్బులు పూర్తిగా వేరుగా, సురక్షితంగా ఉంటాయి.
అయితే మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్సులో గరిష్టంగా 75శాతం వరకు మాత్రమే ఏటీఎం ద్వారా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంతకు మించి డ్రా చేసుకునేందుకు అనుమతి లేదు. పెన్షన్ ఫండ్ లోని డిపాజిట్లను ఏటీఎం ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం లేదు. పీఎఫ్ డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకున్నప్పటికీ మీ సర్వీస్ కార్డు రీసెట్ అవ్వదు. మీ పెన్షన్ అర్హత మీరు పనిచేసినకాలం మీ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకానీ మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మీద ఉండదు.
10ఏండ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు, 50 ఏళ్ల వయస్సులో పీఎఫ్ నుంచి పెద్ద మొత్తం విత్డ్రా చేసుకున్నా వారి పెన్షన్ హక్కుకు ఎలాంటి భంగం కలగదు. మీ పెన్షన్ సురక్షితంగా ఉంటుంది.ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం మానేసినట్లయితే, పెన్షన్ ఫండ్ వాటాను క్లెయిమ్ చేయడానికి కనీసం 36 నెలలు వేచి ఉండాలి. లేదా 58 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు వేచి ఉంటే నేరుగా పెన్షన్ పొందే అర్హత లభిస్తుంది. శాశ్వత వైకల్యం వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే పెన్షన్ నిధుల ముందస్తు విత్డ్రాయల్కు అనుమతి ఉంటుంది.
EPFO 3.0 వల్ల డబ్బు తీసుకోవడం సులభతరం అవుతుంది కానీ.. మీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పై ఎటువంటి నెగటివ్ ప్రభావం ఉండదు. కాబట్టి, అత్యవసర సమయాల్లో ఏటీఎం సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నా మీ పెన్షన్ సురక్షితమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.