EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్..ఖాతాదారుడు మరణించినా 3 ఏళ్ల పాటు వడ్డీ..కుటుంబ సభ్యులు తెలుసుకోవాల్సిన రూల్స్ ఇవే..!!

EPFO: కుటుంబ పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తూ అకాల మరణం చెందితే ఆ కుటుంబం ఎదుర్కునే మానసిక వేదన మాటల్లో చెప్పలేము. అయితే  ఆ కష్టకాలంలో ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలిచేది పీఎఫ్ సొమ్ము. ఈ విషయంలో సరైన అవగాహన లేనట్లయితే ఎంతో కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న డబ్బు, వడ్డి, చివరకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేజారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం.. ఖాతాదారుడి మరణం తర్వాత ఆ డబ్బును ఎలా క్లైయిమ్ చేసుకోవాలి.. వడ్డీ ఎప్పటి వరకు వస్తుంది.. ఇన్సూరెన్స్ ఎంత వస్తుంది.. ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
మూడు సంవత్సరాల నిబంధన ఏంటి: చాలా మందిలో ఉన్న అపోహా ఏంటంటే.. సభ్యుడు మరణించిన తర్వాత అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుందని అనుకుంటారు. కానీ ఈపీఎఫ్ఓ రూల్స్ ప్రకారం అకౌంట్ వెండనే క్లోజ్ అవ్వదు. సభ్యుడు రిటైర్మెంట్ చేసినా లేదా మరణించినా.. ఆ  తేదీ నుంచి 3ఏళ్ల  వరకు అకౌంట్ పై వడ్డీ జమ అవుతూనే ఉంటుంది. 

ఒక వేళ మూడేండ్ల లోపు ఎలాంటి క్లెయిమ్స్ చేయనట్లయితే.. ఆ ఖాతాను ఇన్ యాక్టివ్ ఖాతాగా గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత వడ్డీ జమ కాదు. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే క్లెయిమ్ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేసుకోవాలి.  దీనిని ఎవరు క్లైమ్ చేసుకోవాలంటే సభ్యుడు తన అకౌంట్లో ఎవరి పేరు మీద అయితే నామినేటూ చేశారో వారికి రైట్స్ ఉంటాయి. నామినేషన్ లేని పక్షంలో కోర్టు ద్వారా వారసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రం ఉన్నవారు చట్టపరమైన వారసులు అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులే లబ్దిదారులుగా ఉంటారు.

ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఏ ఫారాలు నింపాలి: ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భాన్ని బట్టి ఉపయోగించాల్సిన ఫారాలు మారుతాయి. సర్వీసులో ఉండగా అంటే 10ఏండ్ల కంటే ఎక్కువ సర్వీసు ఉన్నట్లయితే...ఫారం 20 నింపాలి. ఇది పీఎఫ్ సెటిల్ మెంట్ సొమ్ము కోసం. ఫారం 10డి అనేది కుటుంబ సభ్యులకు నెలలవారీ పెన్షన్ కోసం నింపాల్సి ఉంటుంది. ఫారం 5ఐఎఫ్ అనేది ఈడీఎల్ఐ బీమా క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు నింపాల్సి ఉంటుంది. 

ఒక వేళ 10ఏండ్ల కంటే తక్కువ సర్వీసు ఉన్నట్లయితే.. పెన్షన్ బదులు విత్‌డ్రావల్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు. దీనికోసం ఫారం 20,  ఫారం 10C (లేదా F) సమర్పించాలి. వీటిని ఆధార్ లేదా నాన్-ఆధార్ కాంపోజిట్ క్లెయిమ్ ఫారాల ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు.  

ఉద్యోగంలో ఉండగా మరణిస్తే, ఆ కుటుంబానికి పీఎఫ్ సొమ్ముతో పాటు ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్  పథకం కింద బీమా అందుతుంది. నామినీలు ఫారం 5IF సమర్పించడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 7 లక్షల వరకు ఉచిత బీమాను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.  

ఆర్థిక నష్టాన్ని నివారించడానికి, సభ్యుని మరణం తర్వాత వీలైనంత త్వరగా అవసరమైన పత్రాలతో (మరణ ధృవీకరణ పత్రం, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు మొదలైనవి) సమీపంలోని EPFO కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. ఇది పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రయోజనాలను సజావుగా పొందేందుకు సహాయపడుతుంది.

