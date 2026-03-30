  • EPF ESI: కూలీలకూ EPF, ESI.. పార్లమెంటులో కేంద్రం కీలక ప్రకటన.. ప్రతి నెలా పింఛను ఇచ్చేలా మోదీ మాస్టర్ ప్లాన్..!!

EPF ESI: కూలీలకూ EPF, ESI.. పార్లమెంటులో కేంద్రం కీలక ప్రకటన.. ప్రతి నెలా పింఛను ఇచ్చేలా మోదీ మాస్టర్ ప్లాన్..!!

epf esi pension for unorganized workers: దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న అసంఘటిత రంగ కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు కేవలం కార్పొరేట్..  ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే వారికి మాత్రమే పరిమితమైన ఈపీఎఫ్ఓ , ఈఎస్ఐసీ సేవలను ఇకపై సామాన్య కూలీలకు, భవన నిర్మాణ కార్మికులకు కూడా అందించాలని మోదీ సర్కార్ భావిస్తోంది.
పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి కీలక వెల్లడి: లోక్‌సభలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి కల్పన శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే ఈ అంశంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. దేశంలో కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికీ సామాజిక భద్రత అందాలన్నదే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్ష అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

భవన నిర్మాణ కార్మికులు, వ్యవసాయ కూలీలు, చిరు వ్యాపారులను ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చి, వారికి పదవీ విరమణ తర్వాత గౌరవప్రదమైన పింఛను అందించేలా కార్మిక శాఖలో విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు.  

ఆన్‌లైన్ వర్కర్లకూ ఊరట: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కేవలం భౌతిక రంగ కార్మికులే కాకుండా, ఆన్‌లైన్ లేదా గిగ్ ఎకానమీలో (డెలివరీ బాయ్స్, ఫ్రీలాన్సర్స్) పనిచేస్తున్న వారిని కూడా సామాజిక భద్రతా పథకాల పరిధిలోకి తీసుకువచ్చే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటికే పెన్షన్ దారుల కోసం ఇంట్లోనే ఉండి డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించే సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చామని, మున్ముందు ఈ సేవలను మరింత సరళతరం చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం? ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ రంగంలోని గుర్తింపు పొందిన సంస్థల్లో పనిచేసే వారికి మాత్రమే ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. కానీ, కోట్లాది మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ముసలితనంలో ఎటువంటి ఆర్థిక భరోసా ఉండటం లేదు. అటల్ పెన్షన్ యోజన వంటి పథకాలు ఉన్నప్పటికీ, అవి కాంట్రిబ్యూటరీ పద్ధతిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేరుగా ఈపీఎఫ్ఓ, ఈఎస్ఐసీ పరిధిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా వీరికి ఉచిత వైద్య సదుపాయం (ESI) మెరుగైన భవిష్య నిధి (EPF) లభించే అవకాశం ఉంది.

ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తే, దేశంలోని కోట్లాది మంది కూలీల జీవితాల్లో భారీ మార్పు రానుంది. తమ కష్టార్జితానికి భద్రత ఉండటమే కాకుండా, 60 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా పెన్షన్ పొందే వీలు కలుగుతుంది. దీనిపై త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి విధివిధానాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!