EPF Gratuity Calculation: మీ శాలరీ స్లిప్ మారబోతోంది.. వచ్చే నెల నుండి కొత్త జీతాల లెక్కలు.. బేసిక్ పే 50శాతం ఉంటే మీ లాభం ఎంత?

EPF Gratuity Calculation: ఎంతో కాలంగా చర్చల్లో ఉన్న కొత్త వేతన చట్టం ఇప్పుడు ఆచరణలోకి రాబోతోంది. కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల జీతాల నిర్మాణాన్ని తప్పనిసరిగా మార్చాల్సిన సమయం దగ్గరపడింది. ఈ మార్పుల వెనకున్న అసలు ఉద్దేశ్యం ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని మరింత సురక్షితంగా చేయడమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త రూల్స్ తో టేక్ హోం సాలరీ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అసలీ రూల్స్ ఏంటీ.. మీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ 50శాతం రూల్ ఏంటి? తెలుసుకుందాం: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ పే, డియర్నెస్ అలవెన్స్ కలిపి మొత్తం జీతంలో కనీసం 50 శాతం ఉండాలి. గతంలో కంపెనీలు బేసిక్ పేను తక్కువగా ఉంచి సుమారు 30శాతం నుంచి 40శాతం వరకు మిగిలిన మొత్తాన్ని రకరకాల అలవెన్సులు, రీయింబర్స్మెంట్ల రూపంలో ఇచ్చేవి. దీనివల్ల ఉద్యోగికి చేతికి వచ్చే జీతం ఎక్కువగా ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు అలవెన్సులు మొత్తం జీతంలో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంటే బేసిక్ పే పెంచడం కంపెనీలకు తప్పనిసరి అయ్యిందన్నమాట.
ఈ రూల్స్ పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీని మీ బేసిక్ పే ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు. బేసిక్ పే పెరగడం వల్ల, మీ జీతం నుండి కట్ అయ్యే పీఎఫ్ వాటా పెరుగుతుంది. అలాగే కంపెనీ ఇచ్చే వాటా కూడా పెరుగుతుంది. మీరు కంపెనీ వదిలేటప్పుడు లేదా రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే గ్రాట్యుటీ మొత్తం కూడా భారీగా పెరుగుతుంది.
ఒక చిన్న ఉదాహరణతో దీనిని అర్థం చేసుకుందాం: శరత్ అనే ఉద్యోగి నెలవారీ జీతం రూ. 50,000 అనుకుందాం. పాత విధానంలో శరత్ మొత్తం జీతం రూ. 50,000 ఉన్నప్పుడు, అతని బేసిక్ పే రూ. 20,000 గాను, అలవెన్సులు రూ. 30,000 గాను ఉండేవి. దీనివల్ల బేసిక్ పేలో 12 శాతం చొప్పున పీఎఫ్ కింద రూ. 2,400 కట్ అయి, చేతికి రూ. 47,600 వచ్చేవి.
పై ఉదాహరణలో చూస్తే, శరత్ చేతికి వచ్చే జీతం రూ. 600 తగ్గింది. కానీ అతని పీఎఫ్ ఖాతాలో ప్రతి నెలా అదనంగా రూ. 600 జమ అవుతోంది. దీనికి తోడు కంపెనీ కూడా అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది కాబట్టి శరత్ పొదుపు రెట్టింపు అవుతుందని అర్ధం చేసుకోవాలి. అయితే.. కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన 50 శాతం నిబంధన ప్రకారం.. అదే రూ. 50,000 జీతంలో బేసిక్ పే కనీసం రూ. 25,000 ఉండాలి, అప్పుడు అలవెన్సులు రూ. 25,000 కి తగ్గుతాయి. బేసిక్ పే పెరగడం వల్ల పీఎఫ్ వాటా రూ. 2,400 నుండి రూ. 3,000 కి పెరుగుతుంది. ఫలితంగా ఉద్యోగి చేతికి వచ్చే నికర జీతం రూ. 47,000 కి తగ్గుతుంది. అంటే ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ రూ. 600 తగ్గినప్పటికీ, ఆ మొత్తం పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అవ్వడం వల్ల దీర్ఘకాలిక పొదుపు పెరుగుతుంది.
అయితే ఇప్పటివరకు కంపెనీలు టేక్ హోమ్ శాలరీని పెంచడానికి రకరకాల అలవెన్సులను వాడేవి. కానీ కొత్త నిబంధనల వల్ల పేరోల్ వ్యవస్థలో పారదర్శకత వస్తుంది. ఇది చట్టపరమైన చిక్కులను తగ్గించడమే కాకుండా ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుందని ప్రముఖ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అయితే ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ తగ్గడం కొంత ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇది ఉద్యోగుల సేవింగ్స్కు ఒక గొప్ప వరంగా మారుతాయి. రిటైర్మెంట్ సమయంలో చేతికి వచ్చే పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ మొత్తాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కంపెనీలకు ఖర్చు పెరిగినప్పటికీ, పారదర్శకమైన వేతన విధానం వల్ల ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది.