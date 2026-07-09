EPF Interest Credit 2026: మీరు ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? అలాగే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) అకౌంట్ కూడా ఉందా? అయితే మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేవలం పొదుపు మాత్రమే కాకుండా.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ వచ్చే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తుంది. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ అమలు చేస్తున్న ఉద్యోగుల పింఛను పథకం 2026 కింద.. అనేక ప్రయోజనాలను అందజేయనున్నారు.
గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వడ్డీ ఇప్పటికే పలువురు ఖాతాదారుల అకౌంట్లలో జమ అయింది. అర్హులైన మిగిలిన వారందరికీ ఈ నెల 15వ తేదీలోగా వడ్డీ సొమ్ము జమ కానుంది.
అలాగే పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు 'ఉద్యోగుల డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్' పథకం కింద రూ.7 లక్షల వరకు ఉచిత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లభిస్తుంది. దీనికి ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండగా మరణిస్తే, ఈ మొత్తాన్ని నామినీకి అందిస్తారు.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతీ నెలా పెన్షన్ పొందాలంటే ఈ క్రింది నియమాలు తప్పనిసరి చేశారు. నెలవారీ పెన్షన్ అర్హత సాధించాలంటే కనీసం 10 ఏళ్ల పాటు ఉద్యోగ సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. సాధారణంగా 58 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత పూర్తి పెన్షన్ అందుకోవచ్చు. ఒకవేళ అత్యవసరమైతే 50 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత 'ముందస్తు పింఛన్' పొందవచ్చు. కానీ ఇందులో పెన్షన్ మొత్తం కొంత తగ్గుతుంది.
ఒకవేళ మీ సర్వీస్ కాలం 10 ఏళ్ల కంటే తక్కువ ఉంటే మీకు రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. ఈపీఎస్ (EPS) ఖాతాలో ఉన్న నిధులను పూర్తిగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా 'స్కీమ్ సర్టిఫికేట్' తీసుకొని, మీ సర్వీస్ కాలాన్ని భవిష్యత్తులో చేయబోయే ఉద్యోగంతో విలీనం చేసుకోవచ్చు.
మీ పెన్షన్ అర్హత జీతం గరిష్ట పరిమితి రూ.15,000గా లెక్కిస్తే, మీ సర్వీస్ కాలాన్ని బట్టి వచ్చే పెన్షన్ వివరాలు ఇలా ఉండబోతున్నాయి.
10 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేస్తే.. 58 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతీ నెలా సుమారు రూ. 2,143 పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఒకవేళ 20 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేస్తే.. ప్రతీ నెలా సుమారు రూ.4,286 లభిస్తుంది. దీంతో పాటు 35 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేస్తే.. గరిష్టంగా నెలకు రూ.7,500 పింఛను అందుకోవచ్చు. ఈ పెన్షన్ ఉద్యోగికి జీవితాంతం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి మరణిస్తే, నిబంధనల ప్రకారం వారి నామినీకి (భార్య/పిల్లలకు) ఈ పెన్షన్ సౌకర్యం అందుతుంది.