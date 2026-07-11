EPF Interest Credit 2026:ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు శుభవార్త. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పీఎఫ్ వడ్డీ మొత్తాన్ని సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియ దశలవారీగా కొనసాగుతోంది. అందువల్ల కొందరి ఖాతాల్లో వడ్డీ వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు. అయితే జులై 15 నాటికి అన్ని అర్హుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ పూర్తవుతుందని సమాచారం.
మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో వడ్డీ జమ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ తప్పనిసరి కాదు. యూఏఎన్కు అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్ నుంచి 9966044425 నంబర్కు ఒక మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే సరిపోతుంది. రెండు రింగుల తర్వాత కాల్ ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతుంది. కొద్ది సేపట్లోనే మీ మొబైల్కు ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. అందులో మొత్తం పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, చివరిసారి జమ అయిన కాంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. గత నెలతో పోల్చి చూసి వడ్డీ జమ అయిందో లేదో సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
అలాగే ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక సభ్యుల పోర్టల్ ద్వారా కూడా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూఏఎన్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయ్యాక మొబైల్కు వచ్చే ఓటీపీ నమోదు చేయాలి. అనంతరం View Passbook ఎంపికపై క్లిక్ చేస్తే మీ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం, వడ్డీ జమ వివరాలు పూర్తిగా కనిపిస్తాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ ఉపయోగించే వారు UMANG యాప్ ద్వారా కూడా ఈ సేవను పొందవచ్చు. యాప్లో లాగిన్ అయ్యి యూఏఎన్ను నమోదు చేసిన తర్వాత పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంపికను ఎంచుకుంటే తాజా లావాదేవీలు, ఖాతా వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇంకో సులభమైన మార్గం ఎస్ఎంఎస్ సేవ. యూఏఎన్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ నుంచి 7738299899 నంబర్కు EPFOHO UAN TEL అని టైప్ చేసి పంపాలి. ఇక్కడ UAN స్థానంలో మీ యూఏఎన్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. దీంతో మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారం ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో అందుతుంది.
పీఎఫ్ వడ్డీ ఇంకా కనిపించకపోతే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వడ్డీ జమ ప్రక్రియ దశలవారీగా జరుగుతున్నందున కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. పై పద్ధతుల్లో ఏదైనా ఉపయోగించి మీ ఖాతా వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు.