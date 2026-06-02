  • /EPF Interest Credit 2026: EPF వడ్డీ ఇంకా పడలేదా..ఆందోళన అవసరం లేదు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

EPF Interest Credit 2026: EPF వడ్డీ ఇంకా పడలేదా..ఆందోళన అవసరం లేదు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 02, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 04:54 PM IST

EPF Interest Credit 2026:దేశంలోని కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు తమ EPF ఖాతాల్లో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) ఇప్పటికే 2025-26 సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఇప్పటికీ చాలా మంది సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ కనిపించకపోవడంతో సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈపీఎఫ్ఓ 8.25 శాతం వడ్డీ

మార్చి 2026లో EPFO తన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును సిఫారసు చేసింది. ఈ నిర్ణయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత మాత్రమే సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.  

పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్

వడ్డీ జమ కావడంలో ఆలస్యం కావడం సాధారణ విషయమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కోట్లాది మంది సభ్యుల ఖాతాలను పరిశీలించడం, లెక్కలను సరిచేయడం, డేటాను అప్‌డేట్ చేయడం వంటి ప్రక్రియలకు కొంత సమయం పడుతుంది. అందువల్ల వడ్డీ ఇంకా ఖాతాలో కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు.  

ఈపీఎఫ్ఓ తాజా వార్తలు

ముఖ్యంగా, వడ్డీ ఆలస్యంగా జమ అయితే సభ్యులకు ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. EPFO ప్రతి నెల ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా వడ్డీని లెక్కిస్తుంది. కాబట్టి వడ్డీ ఖాతాలో కనిపించే తేదీ ఆలస్యమైనా, సభ్యుడికి రావాల్సిన మొత్తం వడ్డీ పూర్తిగా జమ అవుతుంది.  

యూఏఎన్ లాగిన్

గత ఏడాది కూడా అనేక మంది సభ్యుల ఖాతాల్లో జూన్, జూలై నెలల్లో వడ్డీ జమ అయింది. ఈ ఏడాది కూడా అదే సమయంలో వడ్డీ జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఖచ్చితమైన తేదీని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

ఉమంగ్ యాప్ ఈపీఎఫ్

మీ EPF ఖాతాలో వడ్డీ జమ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి UMANG యాప్, EPFO సభ్యుల పోర్టల్, మిస్డ్ కాల్ సేవ లేదా SMS సేవలను ఉపయోగించవచ్చు. UMANG యాప్‌లో లాగిన్ అయి ‘View Passbook’ ఎంపికను ఎంచుకుంటే మీ PF బ్యాలెన్స్‌తో పాటు వడ్డీ వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. అలాగే 9966044425 నంబర్‌కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా లేదా 7738299899 నంబర్‌కు SMS పంపడం ద్వారా కూడా PF బ్యాలెన్స్‌ను తెలుసుకోవచ్చు.అందువల్ల EPF వడ్డీ ఇంకా ఖాతాలో కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. EPFO ప్రకారం సభ్యులకు రావాల్సిన వడ్డీ మొత్తం పూర్తిగా జమ అవుతుంది.

