EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!

EPF Update : భారతదేశంలో ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ భద్రత కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగించే సేవింగ్ పథకాలలో ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) ఒకటి. ఇటీవల ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీ రేటు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది.
ఈ వడ్డీరేట్ ప్రకటించడం వల్ల.. దేశంలోని కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు తమ EPF ఖాతాలో ఈ వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.EPF వడ్డీ ప్రతి సంవత్సరం ఒకే తేదీన జమ అవుతుందనే నియమం ఉండదు. దీనికి కొన్ని దశలు ఉంటాయి. ముందుగా EPFO కి చెందిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) ఆ ఆర్థిక సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటును నిర్ణయిస్తుంది. తరువాత ఆ ప్రతిపాదనను భారత ప్రభుత్వం ఆమోదం కోసం పంపుతుంది. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపిన తర్వాతే EPFO సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
గత సంవత్సరాల అనుభవం ప్రకారం చూస్తే, వడ్డీ రేటు ప్రకటించిన తర్వాత కొన్ని నెలలకి ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది. ఉదాహరణకు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వడ్డీకి 2025 మే నెలలో ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత జూలై వరకు సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అయింది. ఇదే విధంగా కొనసాగితే 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 8.25 శాతం వడ్డీ 2026 జూన్ నుంచి ఆగస్టు మధ్యలో ఖాతాల్లో కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖచ్చితమైన తేదీ మాత్రం ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
EPF వడ్డీ లెక్కించే విధానం కూడా కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ప్రతి నెల ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా వడ్డీ లెక్కిస్తారు. అయితే ఆ వడ్డీ మొత్తాన్ని ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత మాత్రమే ఖాతాలో జమ చేస్తారు.
మునుపటి సంవత్సరానికి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ పై వడ్డీ లెక్కిస్తారు. సంవత్సరంలో మధ్యలో డబ్బు తీసుకుంటే, ఆ నెలకు ముందు వరకు మాత్రమే వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది. అలాగే కొత్తగా జమ చేసిన మొత్తంపై, డిపాజిట్ చేసిన తరువాతి నెల నుంచి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే వరకు వడ్డీ లెక్కిస్తారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్ పరిస్థితులు మారుతున్నప్పటికీ EPFO గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా 8 శాతం పైగా వడ్డీ అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు.. కొంతమేర ఈక్విటీ పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం వల్ల ఈ స్థాయి రాబడిని కొనసాగిస్తోంది. భారతదేశంలో 7 కోట్లకు పైగా EPF సభ్యులు ఉన్నారు. అందుకే ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ కోసం EPF ఇప్పటికీ అత్యంత ముఖ్యమైన.. విశ్వసనీయమైన పథకంగా కొనసాగుతోంది.