EPF Interest Rate 2026: మీ పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్ రూ.లక్ష ఉంటే.. ఎంత వడ్డీ వస్తుందో తెలుసా..!

PF Interest Rate: దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న లక్షలాది మందికి సేవింగ్స్ చేసుకునేందుకు బెస్ట్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF). ఈ స్కీమ్‌ కోసం ఉద్యోగుల నెల జీతంలో కొంత భాగం పీఎఫ్ ఖాతాలో నేరుగా జమ అవుతుంది. ఇందుకు అంతే మొత్తంలో కంపెనీ కూడా ఈపీఎఫ్‌ ఖాతాలో జమలో చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటును 8.25 శాతంగా ఉంది. ఒక ఉద్యోగి ఈపీఎఫ్‌ అకౌంట్‌లో రూ.లక్ష ఉంటే ఎంత వడ్డీ వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
PF బ్యాలెన్స్ రూ.5 లక్షలు ఉంటే.. వడ్డీ రూ.41,250, రూ.10 లక్షలు ఉంటే వార్షిక వడ్డీ రూ.82,500 జమ అవుతుంది. ఈ వడ్డీని ఈపీఎఫ్ వెంటనే ఖాతాలో జమ చేయదు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) వడ్డీ రేటును నిర్ణయించిన తరువాత ఆర్థిక శాఖ నుంచి ఆమోదం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తరువాత ఈపీఎఫ్ఓ ఆయా ఖాతాలలో వడ్డీని జమ చేస్తుంది. గత కొన్నేళ్లుగా జూన్-సెప్టెంబర్ నెలల మధ్య ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అవుతోంది.   

ఒక వేళ వడ్డీ జమ చేయడం ఆలస్యం అయినా.. ఉద్యోగులకు ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. ఈపీఎఫ్‌ నిబంధనల ప్రకారం.. వడ్డీ జమ చేయడం ఆలస్యమైనా.. పూర్తి వడ్డీ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తుంది.    

గత కొన్నేళ్లుగా పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 8 శాతం నుంచి 8.5 శాతం మధ్య స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. EPF సభ్యులు తమ పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ను పాస్‌బుక్‌లో తెలుసుకోవచ్చు.   

