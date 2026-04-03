EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!

PF Interest Hike: ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు నిధి (EPF)పై వడ్డీ రేటు 10 శాతానికి పెంచుతారా అనే చర్చ ఇటీవల ఎక్కువైంది. ముఖ్యంగా లోక్‌సభలో ఈ అంశంపై ప్రశ్నలు రావడంతో ఈ విషయం మరింత ప్రాముఖ్యత సాధించింది. చాలా మంది ఉద్యోగులు కూడా తమ PF మీద వడ్డీ పెరుగుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కేంద్ర కార్మిక.. ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం EPF వడ్డీ రేటును 10 శాతానికి పెంచాలని కార్మిక సంఘాల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక డిమాండ్ రాలేదని ఆమె తెలిపారు. అంటే, ఇప్పటివరకు యూనియన్లు అలాంటి అభ్యర్థనను EPFOకి ఇవ్వలేదని ప్రభుత్వం చెప్పింది.

EPF వడ్డీ రేటు ఎలా నిర్ణయిస్తారు అన్నది కూడా ప్రభుత్వం వివరించింది. EPFOలోని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) అనే సంస్థ ఈ రేటును నిర్ణయిస్తుంది. ఇందులో ప్రభుత్వం, యజమానులు, ఉద్యోగుల ప్రతినిధులు ఉంటారు. వారు ప్రతి సంవత్సరం PF నిధుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని పరిశీలించి వడ్డీ రేటును నిర్ణయిస్తారు.

అంటే, PF డబ్బును వివిధ పెట్టుబడుల్లో పెట్టి వచ్చిన లాభాల ఆధారంగానే వడ్డీ నిర్ణయమవుతుంది. అందువల్ల వడ్డీ రేటు నేరుగా మార్కెట్ పరిస్థితులు, పెట్టుబడుల లాభాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం అభ్యర్థన వచ్చినంత మాత్రాన వెంటనే 10 శాతానికి పెంచడం సాధ్యం కాదు.

ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా చెప్పింది. EPF స్కీమ్ 1952 ప్రకారం, వడ్డీ ఖాతాలో లోటు రాకుండా ప్రభుత్వం జాగ్రత్త పడాల్సి ఉంటుంది. అంటే, ఎక్కువ వడ్డీ ప్రకటించి నష్టాలు రావడానికి అవకాశం ఇవ్వదు.  

ఇప్పుడు చూస్తే, 10 శాతం వడ్డీ రేటు పెంపు పై ఎలాంటి నిర్ణయం లేదు. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడి లాభాలు బాగా ఉంటే మాత్రమే అలాంటి మార్పు గురించి ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది.

 ప్రస్తుతం EPF వడ్డీ 10 శాతానికి పెరగడం అనేది కేవలం చర్చ మాత్రమే. ప్రభుత్వం మాత్రం ఇప్పటివరకు అలాంటి ప్రణాళిక లేదని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఉద్యోగులు కూడా నిజమైన సమాచారం తెలుసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.

