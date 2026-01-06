English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPF Limit : PF వేతన పరిమితి పెంపుపై కేంద్రానికి సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు.. మరో నాలుగు నెలలే...!!

EPF Limit : PF వేతన పరిమితి పెంపుపై కేంద్రానికి సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు.. మరో నాలుగు నెలలే...!!

EPF limit: సుమారు 11 ఏళ్లుగా మార్పులేని EPF జీత పరిమితిపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. నాలుగు నెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. జీతాలు, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినా పరిమితి సవరించకపోవడం వల్ల ఉద్యోగులు సామాజిక భద్రత కోల్పోతున్నారని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.
1 /5

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) పథకంలో జీత పరిమితి సవరణపై నాలుగు నెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దాదాపు 11 సంవత్సరాలుగా ఈపీఎఫ్ పథకంలో జీత పరిమితిలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ధర్మాసనం ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సామాజిక కార్యకర్త నవీన్ ప్రకాష్ నౌటియాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సోమవారం విచారించిన జస్టిస్ జె.కే. మహేశ్వరి, జస్టిస్ ఏ.ఎస్. చందూర్కర్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ అంశాన్ని  పరిశీలించింది.

2 /5

ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ పథకంలో నెలకు రూ.15,000 వరకు జీతం పొందే ఉద్యోగులకే పూర్తి స్థాయి ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. అయితే దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో కనీస వేతనం కూడా ఈ పరిమితిని మించిపోయిందని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదులు ప్రణవ్ సచ్‌దేవా, నేహా రతి ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. జీతాలు పెరిగినా, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నా, ఈపీఎఫ్ జీత పరిమితిని మాత్రం మార్చకుండా కొనసాగించడం వల్ల లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలకు దూరమవుతున్నారని వారు వాదించారు.

3 /5

గత 70 ఏళ్లలో ఈపీఎఫ్ జీత పరిమితి సవరణలు క్రమబద్ధంగా జరగలేదని పిటిషన్ పేర్కొంది. కొన్ని సందర్భాల్లో 13 నుంచి 14 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాతే మార్పులు జరిగాయని, ఆ సమయంలో ద్రవ్యోల్బణం, తలసరి ఆదాయం, కనీస వేతనాల పెరుగుదల వంటి ఆర్థిక అంశాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టారని వివరించింది. మొదటి మూడు దశాబ్దాల్లో ఈపీఎఫ్ పథకం ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులను కలుపుకునేలా రూపొందించబడితే, గత మూడు దశాబ్దాల్లో మాత్రం ఇది అనేక మందిని వెలుపలికి నెట్టే విధంగా మారిందని పిటిషనర్ వాదించారు.

4 /5

2022లో EPFO ఏర్పాటు చేసిన సబ్-కమిటీ జీత పరిమితిని పెంచాలని, పథకంలో మరింత మంది ఉద్యోగులను చేర్చాలని సిఫార్సు చేసిందని, ఆ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర బోర్డు కూడా ఆమోదం తెలిపిందని పిటిషన్ గుర్తు చేసింది. అయినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో, రెండు వారాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారిక ప్రాతినిధ్యం సమర్పించాలని, ఆపై నాలుగు నెలల్లో స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

5 /5

ఈ తీర్పుతో ఈపీఎఫ్ జీత పరిమితి సవరణపై మళ్లీ దేశవ్యాప్తంగా చర్చ మొదలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతకు ఇది కీలక మలుపుగా మారుతుందనే ఆశలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

EPF EPF Scheme PF PF Account EPFO Supreme Court Central government

Next Gallery

Mangaladitya Raja Yoga: 2026 మొదటి మంగళాదిత్య రాజయోగం.. అబ్బబ్బ లక్కంటే ఈ రాశులదే మమా.. ఊహించని జాక్‌పాట్!