How to Update EPF Nominee Online: బ్యాంకు లావాదేవీలతోపాటు పీఎఫ్ ఖాతాకి కూడా నామినీ యాడ్ చేయాలని తప్పనిసరి చేశారు. తద్వారా పీఎఫ్ ఖాతాదారుడు చనిపోయినప్పుడు ఆ డబ్బులు నామినీకి నేరుగా అందుతాయి. అయితే పీఎఫ్ నామినీ పేరు యాడ్ చేయడానికి మీరు పీఎఫ్ ఆఫీస్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్లైన్ లోనే సులభంగా నామినీ యాడ్ చేయవచ్చు. అది ఎలాగో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం..
ఈపీఎఫ్ నామినీ యాడ్ చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. అందుకే ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు తప్పకుండా తమ ఈపీఎఫ్ ఖాతాకు నామినీ యాడ్ చేయాల్సిందే. అయితే దీనికి పీఎఫ్ ఆఫీస్ వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే సులభంగా నామినీ పేరు జత చేయండి.
ఈపీఎఫ్ లో నామినీ యాడ్ చేస్తే పీఎఫ్ ఖాతాదారుడు చనిపోయిన తర్వాత ఆ డబ్బులు నామినీ ఖాతాలో యాడ్ చేస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ ఎంతో సులభంగా ఇంట్లో కూర్చొని ఈజీగా పూర్తి చేయవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ ఖాతాకు ఆన్లైన్ లోనే నామినీ యాడ్ చేసే స్టెప్స్.. ముందుగా యూఏఎన్ పాస్వర్డ్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇ-నామినేషన్ ఎంచుకొని 'మేనేజ్' ట్యాబ్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీకు ఇ- నామినేషన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఎంటర్ నామినేషన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి
అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ నేమ్ యాడ్ చేసి 'ఎస్' లేదా 'నో' అనేది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంది. అలా మీ నామినేని వివరాలు నమోదు చేయవచ్చు. నామిని పేరుతో పాటు రిలేషన్, పుట్టిన తేదీ, ఫోటో కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నామినీ పూర్తవుతుంది.
అంతేకాదు నామినీ 'ఈ సైన్' కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ పూర్తి చేస్తున్న తర్వాత చివరగా 'సేవ్' క్లిక్ చేయాలి. చివరగా పెండింగ్ నామినేషన్ సెక్షన్ కి వెళ్లి ఈ సైన్ ఆప్షన్ ని ఎంపిక చేసి అక్కడ ఆధార్ నంబర్ కూడా నమోదు చేయాలి. అప్పుడు ఓటిపి వస్తుంది. మీరు రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా ఓటీపీ నమోదు చేస్తే నామినేషన్ పూర్తవుతుంది.