EPF vs RD: పెట్టుబడులపై రిస్క్ లేని ఆదాయం కావాలంటే.. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్?

EPF vs RD: కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును.. అనవసర ఖర్చులకు కాకుండా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే కొంతమంది మంచి రాబడి వచ్చేందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ లేదా రికవరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ వంటి స్కీములను ఎంచుకుంటారు. అయితే పెట్టుబడికి ఈ రెండు స్కీములు సురక్షితమైనవే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటాయి. కానీ వాటి లక్ష్యాలు, వడ్డీరేట్లు పన్ను ప్రయోజనాలు మాత్రం భిన్నంగా ఉంటాయి. మీ అవసరాన్ని బట్టి ఏ స్కీము సరైందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
EPF అనేది ఉద్యోగుల కోసం రూపొందించిన ఒక దీర్ఘకాలిక పదవీ విరమణ పొదుపు పథకం. EPF చట్టం పరిధిలో ఉన్న సంస్థలో పనిచేస్తే, మీ జీతంలో 12శాతం మొత్తం ప్రతి నెలా మీ EPF ఖాతాలో జమ అవుతుంది. మీ యజమాని కూడా అదే మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. ఈ విధంగా ఉద్యోగకాలం మొత్తం మీ ఖాతాలో పెద్ద మొత్తంలో నిధి పేరుకుపోతుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఈ మొత్తం మీకు ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుంది. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం EPF పై వడ్డీ రేటును నిర్ణయిస్తుంది. 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ రేటు 8.25శాతంగా ఉంది. ఈ వడ్డీ పన్ను రహితంగా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన పథకం కావడంతో మొత్తం డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది.
ఇక RD అంటే రికరింగ్ డిపాజిట్. ఇది బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు అందించే సాధారణ పొదుపు పథకం. ఇందులో మీరు ప్రతి నెలా ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు. కాలపరిమితి ముగిసిన తర్వాత మీరు జమ చేసిన మొత్తం వడ్డీతో కలిపి తిరిగి పొందుతారు. RD వడ్డీ రేట్లు బ్యాంకు ఆధారంగా మారుతాయి. సాధారణంగా 6శాతం నుండి 7.5శాతం వరకు ఉంటాయి. కాలపరిమితి 6 నెలల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు. చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
EPF, RD రెండూ సురక్షితమైన పథకాలే. కానీ రాబడిలో EPF ముందుంటుంది. EPF పై వడ్డీ రేటు సుమారు 8.25శాతం ఉండగా, RD వడ్డీ రేటు 6శాతం నుండి 7.5శాతం మధ్య ఉంటుంది. EPFలో ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తుంది కాబట్టి అది భద్రత పరంగా మరింత నమ్మదగినది. పన్ను ప్రయోజనాల పరంగా కూడా EPFకు ఎక్కువ లాభం ఉంది.
EPFలో పెట్టుబడులు సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపుకు అర్హం అవుతాయి. అంతేకాకుండా, 5 సంవత్సరాలకంటే ఎక్కువ కాలం EPF కొనసాగిస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే మొత్తం కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. RDపై వచ్చే వడ్డీ మాత్రం ఆదాయపు పన్నుకు లోబడి ఉంటుంది.
లిక్విడిటీ పరంగా చూస్తే RD నుండి విత్ డ్రా చేసుకోవడం చాలా సులభం. కానీ EPF నుండి డబ్బు తీసుకోవడం కొంత కఠినమైన ప్రక్రియ. అయినప్పటికీ ఇల్లు కొనడం, వివాహం లేదా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో EPF నుంచి పాక్షిక ఉపసంహరణకు అనుమతి ఉంది. మీరు జీతం పొందే ఉద్యోగి అయి, పదవీ విరమణ నిధిని సృష్టించాలనుకుంటే EPF మీకు సరైన ఎంపిక. మీరు స్వయం ఉపాధి పొందినవారయితే లేదా తక్కువ కాలానికి పొదుపు చేయాలనుకుంటే RD ఉత్తమం.
మొత్తం మీద EPF, RD రెండూ సురక్షితమైన పెట్టుబడులు, కానీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రత, పన్ను ప్రయోజనాలు, అధిక వడ్డీ పరంగా EPF మరింత ప్రయోజనకరమైనది. అయితే, ప్రతి నెలా ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని పెట్టి తక్కువ కాలంలో రాబడి పొందాలనుకునే వారికి RD కూడా నమ్మదగిన ఎంపికగా ఉంటుంది. మీ భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటే EPFను ఎంచుకోవడం మంచిది. కానీ తక్కువ కాలపు లక్ష్యాల కోసం స్థిరమైన పొదుపును కోరుకునే వారు RD వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది.