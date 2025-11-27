EPF Passbook Update Issue: మీరు గమనించినట్లయితే కొన్ని రోజులుగా ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ అప్డేట్ అవడం లేదు. ప్రధానంగా సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 2025 సంబంధించిన కంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు కనిపించడం లేదు. అయితే దీనిపై ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ అప్డేట్ కాకపోవడానికి కారణాలు తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రతినెలా మన జీతం నుంచి వెళ్లిన ఈపీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎప్పటికి అప్పుడు పాస్ బుక్ లో అప్డేట్ అవుతుంది. అయితే కొన్ని రోజులుగా ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ అప్డేట్ అవ్వడం లేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా కంప్లైంట్స్ వెళ్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈపీఎఫ్ఓ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది.
ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ప్రధానంగా సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 2025 కు సంబంధించి వివరాలు కనిపించడం లేదు. దీనికి ఈసీఆర్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ పునరుద్ధరణ కారణంగా ఆ రెండు నెలలకు సంబంధించిన కంట్రిబ్యూషన్ కనిపించడం లేదని తెలిపింది. కొన్ని రోజుల్లో ఇది అప్డేట్ అవుతుంది.. కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.
ఇక ఈపీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు.ఈపీఎఫ్ఎ ద్వారా 2024 -25 కు సంబంధించి 8.25% వడ్డీ రేటు ఈపీఎఫ్ అందిస్తోంది.
ఇటీవల ఈపీఎఫ్ఓ పాస్ బుక్ లైట్ కూడా పరిచయం చేసింది. మెంబర్ పోర్టల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. దీని ఫీచర్స్ వల్ల సులభంగా పాస్బుక్ వివరాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. విత్ డ్రా, బ్యాలెన్స్ సులభతరం చేసింది.
ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ చెక్ చేసుకోవడానికి యూఏఎన్ నెంబర్, పాసవర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. అక్కడ లాగిన్ వివరాలు నమోదు చేస్తే మీ మొబైల్ కి ఓటీపీ వస్తుంది. దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. పాస్ బుక్ లైట్ అనే ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకొని పాస్బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇది మాత్రమే కాదు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా కూడా ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ ఎంపిక చేసుకొని 'వ్యూ పాస్ బుక్' పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీరు యూఏఎన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దాంతో మీ మెంబర్ ఐడీ ద్వారా ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.