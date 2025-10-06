English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?

EPF Pension Hike 2025: పీఎఫ్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ఈసారి ప్రభుత్వం ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీలలో మీ పీఎఫ్ డబ్బును కట్ చేస్తుంటే, మీకు ప్రభుత్వం నుండి బంపర్ న్యూస్ ఉంది. 
1 /7

PF ఉద్యోగులు పొందే కనీస పెన్షన్ మొత్తం పెరుగుతుంది. EPS కింద.. ఉద్యోగులకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించే అవకాశం ఉంది.  

2 /7

EPFO పదవీ విరమణ తర్వాత EPS కింద PF ఉద్యోగులకు పెన్షన్లను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం.. EPS కింద కనీస పెన్షన్ మొత్తం నెలకు రూ. 1,000గా ఉంది.   

3 /7

పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు బహుమతులు ఇచ్చేందుకు ఈపీఎఫ్‌ఓ అన్ని సన్నాహాలు చేసింది. ఈ డిమాండ్‌ను ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఆమోదిస్తుందని చెబుతున్నారు.    

4 /7

ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 7,500 కు పెంచవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000 లభిస్తుంది. భారతదేశంలోని అనేక లక్షల మంది ఉద్యోగులు EPS కింద నెలవారీ పెన్షన్ పొందుతారు. ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్ మొత్తం భారీగా పెరుగుతుంది.   

5 /7

కనీసం 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఉద్యోగులు మాత్రమే పెన్షన్‌కు అర్హులు. అంటే పీఎఫ్ కోసం డబ్బును పదేళ్ల పాటు తగ్గించుకోవాలి.   

6 /7

58 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి పెన్షన్ చెల్లింపులు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రస్తుతం, కనీస పెన్షన్ మొత్తం నెలకు రూ. 1,000. ఉద్యోగులు రూ. 7,500 కు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. EPFO ​​పెన్షన్ మొత్తంలో పెంపును ప్రకటించవచ్చని వర్గాలు తెలిపాయి.  

7 /7

ఈ మొత్తం పెన్షనర్లకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ప్రభుత్వ ప్రకటనపై ఉంది. ఉద్యోగి సంఘాలు చాలా కాలంగా ఈ డిమాండ్‌ను ముందుకు తెస్తున్నప్పటికీ.. ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.  

EPFO Pension Hike EPS-95 Minimum Pension Diwali Gift for Pensioners Diwali 2025 EPS Pension EPS Pension Increase

Next Gallery

Diwali 2025: మహిళలకు దీపావళి కానుక..రూ.1,500 ఖాతాల్లోకి విడుదల చేయనున్న ప్రభుత్వం