EPF Pension Hike 2025: పీఎఫ్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ఈసారి ప్రభుత్వం ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీలలో మీ పీఎఫ్ డబ్బును కట్ చేస్తుంటే, మీకు ప్రభుత్వం నుండి బంపర్ న్యూస్ ఉంది.
PF ఉద్యోగులు పొందే కనీస పెన్షన్ మొత్తం పెరుగుతుంది. EPS కింద.. ఉద్యోగులకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించే అవకాశం ఉంది.
EPFO పదవీ విరమణ తర్వాత EPS కింద PF ఉద్యోగులకు పెన్షన్లను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం.. EPS కింద కనీస పెన్షన్ మొత్తం నెలకు రూ. 1,000గా ఉంది.
పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు బహుమతులు ఇచ్చేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ అన్ని సన్నాహాలు చేసింది. ఈ డిమాండ్ను ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఆమోదిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 7,500 కు పెంచవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000 లభిస్తుంది. భారతదేశంలోని అనేక లక్షల మంది ఉద్యోగులు EPS కింద నెలవారీ పెన్షన్ పొందుతారు. ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్ మొత్తం భారీగా పెరుగుతుంది.
కనీసం 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఉద్యోగులు మాత్రమే పెన్షన్కు అర్హులు. అంటే పీఎఫ్ కోసం డబ్బును పదేళ్ల పాటు తగ్గించుకోవాలి.
58 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి పెన్షన్ చెల్లింపులు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రస్తుతం, కనీస పెన్షన్ మొత్తం నెలకు రూ. 1,000. ఉద్యోగులు రూ. 7,500 కు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. EPFO పెన్షన్ మొత్తంలో పెంపును ప్రకటించవచ్చని వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ మొత్తం పెన్షనర్లకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ప్రభుత్వ ప్రకటనపై ఉంది. ఉద్యోగి సంఘాలు చాలా కాలంగా ఈ డిమాండ్ను ముందుకు తెస్తున్నప్పటికీ.. ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.