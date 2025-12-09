English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPF-PPF OR NPS: ఏది బెస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్..? ఎందులో ఎక్కువ రాబడిని పొందవచ్చు..??

EPF-PPF OR NPS: ఏది బెస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్..? ఎందులో ఎక్కువ రాబడిని పొందవచ్చు..??

EPF- PPF OR NPS Which Is Best For Retirement: రిటైర్మెంట్ గురించి ఎన్నో ఆందోళనలు. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో బాధ్యతలు. ఆ బాధ్యతలన్నీ నెరవేర్చే సరికి రిటైర్మెంట్ దగ్గర పడుతుంది. చేతిలో కావాల్సినంత డబ్బు లేకుంటే పదవివిరమణ తర్వాత భవిష్యత్తు ఏంటి. ఆర్థిక అవసరాలు ఎలా తీర్చుకోవాలన్న ఆందోళన మొదలౌతుంది. అందుకే చాలా మంది రిటైర్మెంట్ కు ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అయితే ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అవగాహన ఉండదు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎన్నో ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో ఈపీఎఫ్, పీపీఎఫ్, ఎన్పీఎస్ అనే మూడు స్కీములు ఎక్కువగా ప్రజాదరణ పొందాయి. ఈ స్కీముల్లో ఏది మంచి రాబడిని అందిస్తుంది.. ఏది డబ్బును సురక్షితంగా ఉంచుతుందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

1 /7

ఈపీఎఫ్ జీతం తీసుకునే వ్యక్తులకు బెస్ట్ స్కీమ్ ఉద్యోగులు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ చాలా కాలంగా ఉద్యోగులకు సురక్షితమైన పొదుపు స్కీముగా ఉంది. ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరి నుంచి వచ్చే విరాళాలు నెలలవారీగా జమ అవుతాయి. ప్రభుత్వం కూడా స్థిర వడ్డీ రేటు అందిస్తుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 8.25శాతంగా చెల్లిస్తుంది.

2 /7

ఈపీఎఫ్ ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే.. ఇందులో ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదు. ఐదేళ్ల నిరంతర ఉద్యోగం తర్వాత ఈపీఎఫ్ విత్ డ్రా పై ఎలాంటి ట్యాక్స్ విధించరు. ఉద్యోగం సమయంలో ఆటోమెటిగ్గా తగ్గింపుల కారణంగా ఇది క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవాటుగా ఉంటుంది. రిటైర్మెంట్ సమయంలో మంచి కార్పస్ ను కూడా స్రుష్టించడం వల్ల తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్వెస్టర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్స్ లో ఒకటిగా ఉంది.

3 /7

  పీపీఎఫ్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ.. సురక్షితమైన ప్రభుత్వ పథకం పీపీఎఫ్ లేదా పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది సురక్షితమైన, పన్ను రహిత రాబడిని కోరుకునేవారికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే స్కీమ్. ఇందులో ప్రస్తుతం 7.1శాతం వడ్డీరేటును అందిస్తుంది. ఈఈఈ స్టేటస్ ను కూడా అందిస్తుంది. అంటే పెట్టుబడి మొత్తం, వడ్డీ మెచ్యూరిటీ ఆదాయం అన్నీ కూడా పన్ను రహితంగానే ఉంటాయి. దీనికి 15 ఏళ్ల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంది. ఒక్కొక్కటి 5ఏళ్లు పొడిగించుకోవచ్చు.  

4 /7

డబ్బు విత్ డ్రా, లోన్ ఆప్షన్ కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. రూ. 500 నుంచి రూ. 1.5లక్షల వరకు వార్షికంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఈ పీపీఎఫ్ చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితమైన, స్థిరమైన రాబడిని కోరుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పాలి.

5 /7

  ఎన్పీఎస్ దీర్ఘకాలంలో అత్యధిక రాబడి కావాలనుకునేవారికి తక్కువ రిస్క్‌తో అధిక రాబడిని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు జాతీయ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) బెస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పాలి. ఇది ఈక్విటీలు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టే మార్కెట్-లింక్డ్ పథకం. దీర్ఘకాలికంగా, NPS సగటున 911శాతం రాబడిని అందించింది. ఇది EPF, PPF కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.  

6 /7

పెట్టుబడిదారులు తమ సొంత ఫండ్ మేనేజర్, పెట్టుబడి నిష్పత్తిని ఎంచుకోవచ్చు. ఇది యువ పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ దీర్ఘకాలికంగా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది. అదనంగా, సెక్షన్ 80CCD(1B) కింద అదనంగా రూ. 50,000 పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత, 60శాతం కార్పస్ పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. 40శాతం నెలవారీ పెన్షన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

7 /7

  పదవీ విరమణకు ఏ ఎంపిక ఉత్తమం? ఏ ఒక్క పథకం అందరికీ సరైనదని చెప్పలేము. కానీ 35 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న యువ పెట్టుబడిదారులు NPSలో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలికంగా మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. 35 నుండి 45 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారికి, EPF, PPF, NPS అంతటా సమతుల్య పెట్టుబడి ఉత్తమం. 45+ సంవత్సరాల పెట్టుబడిదారులకు, EPF, PPF వంటి సురక్షితమైన ఎంపికలు ఉత్తమమని చెప్పాలి. మూడు పథకాలు మీకు మంచి రాబడితోపాటు స్థిరమైన పదవీ విరమణ నిధిని సృష్టించవచ్చు. ఇవి మీ ఆర్థిక భద్రతకు ప్రధాన పునాదిగా ఉంటాయి.  

EPF PPF NPS Retirement Planning Pension Schemes long term savings retirement fund Employee Provident Fund public provident fund National Pension System interest rates comparison retirement benefits tax savings options Section 80C benefits secure retirement

Next Gallery

Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. ఇలా జరిగిందేంటీ..? డిసెంబర్ 9వ తేదీ బంగారం -వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు..!!