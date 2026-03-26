EPF Retirement Planning: పదవీ విరమణ తర్వాత ఈపీఎఫ్ ఒక్కటే సరిపోదు.. మీ రిటైర్మెంట్ డబ్బును ఇలా ప్లాన్ చేయండి..!!

EPF Retirement Planning: చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ సర్వీసు పూర్తయ్యే సరికి ఈపీఎఫ్ రూపంలో భారీ మొత్తాన్ని కూడబెడతుంటారు. అయితే 58 ఏళ్ల తర్వాత అంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత అసలైన సవాలు మొదలవుతుంది. ఈ డబ్బును ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఎంత విత్డ్రా చేయాలి? అనేది తెలియక చాలా మంది పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఈపీఎఫ్ అనేది ఒక పొదుపు సాధనం మాత్రమే.. అది మీకు నెలనెలా జీతంలాంటి ఆదాయాన్ని నేరుగా ఇవ్వదు. అందుకే దీన్ని ఒక క్రమబద్ధమైన ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవడం ఎలాగో చూద్దాం.
EPF వడ్డీ నిబంధనలు తెలుసా? మీరు 58 ఏళ్ల వయస్సులో రిటైర్ అయితే.. మీకు 61 ఏళ్ల వరకు (అంటే మరో మూడేళ్లు) మీ ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్పై వడ్డీ లభిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ముందే (ఉదాహరణకు 55 ఏళ్లకే) రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే.. మీకు 58 ఏళ్లు వచ్చే వరకు మాత్రమే వడ్డీ వస్తుంది. కాబట్టి మీ వయస్సును బట్టి ఈపీఎఫ్ నగదును ఎప్పుడు విత్డ్రా చేయాలో నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యం.
అన్ని గుడ్లు ఒకే బుట్టలో పెట్టకండి : రిటైర్మెంట్ తర్వాత డబ్బును కేవలం బ్యాంకు ఎఫ్డీలలో పెట్టడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల) ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే నిపుణులు 40-50శాతం స్థిర ఆదాయ వనరుల (SCSS, FD, EPF) లో, మరో 30-35శాతం డెట్ ఫండ్స్ లో 15-20శాతం ఈక్విటీ లేదా హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఈక్విటీ వల్ల మీ డబ్బు విలువ కాలక్రమేణా పెరుగుతుంది. ఇది భవిష్యత్తు ఖర్చులకు తోడ్పడుతుంది.
ఏకమొత్తాన్ని ఆదాయంగా మార్చండి : మీ దగ్గర ఉన్న పెద్ద మొత్తాన్ని ఒకేసారి మార్కెట్లో పెట్టకుండా, సిస్టమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ ద్వారా క్రమంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అలాగే, నెలవారీ ఖర్చుల కోసం సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ఒక అద్భుతమైన మార్గం. దీని ద్వారా మీకు ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తం జీతం లాగా అందుతుంది. ఇది మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల నుండి మీ పెట్టుబడిని కాపాడుతుంది.
4శాతం రూల్.. మీ డబ్బు 25 ఏళ్ల పాటు రావాలంటే: మీ దగ్గర ఉన్న మొత్తం సొమ్ములో ఎంత విత్డ్రా చేయడం సురక్షితం? నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం, ఏడాదికి మీ మొత్తం కార్పస్లో 4 నుండి 5 శాతం మాత్రమే విత్డ్రా చేయాలి. ఉదాహరణకు మీ దగ్గర రూ. 3 కోట్ల ఫండ్ ఉంటే, ఏడాదికి రూ. 12-15 లక్షలు (నెలకు సుమారు రూ. లక్ష పైన) వాడుకోవడం సురక్షితం. ఇలా చేస్తే ఆ డబ్బు మీకు మరో 20 నుండి 25 ఏళ్ల పాటు నిరంతరంగా అందుతుంది.
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్: ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఎస్.సి.ఎస్.ఎస్ (SCSS) పథకం సీనియర్ సిటిజన్లకు అత్యంత సురక్షితమైనది. ఇందులో బ్యాంకు ఎఫ్డీల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ లభిస్తుంది. హామీతో కూడిన రాబడి ఉంటుంది. దీనితో పాటు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకోవడం వల్ల పన్ను ఆదా అవ్వడమే కాకుండా.. అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బును సులభంగా వెనక్కి తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.